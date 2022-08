DT de Chivas se refirió al gol de Santiago Ormeño: “Es gratificante que se sacuda de esa presión”

Ricardo Cadena habló del primer gol de Santiago Ormeño con Chivas.

Santiago Ormeño ha sido noticia en México después de marcar su primer gol con Chivas de Guadalajara y darle la victoria sobre Monterrey por la Liga MX. Después del triunfo, recibió halagos por parte de su técnico Ricardo Cadena, quien remarcó la importancia de su primera celebración con el ‘rebaño sagrado’.

“He hablado con él, tenemos una buena comunicación durante toda la semana. Ellos saben lo que significa ser el ‘nueve’ de esta institución, él quizás recién llegado le ha tocado cargar con esa parte de presión y responsabilidad como todos los delanteros de nuestro equipo”, fue lo primero que dijo el DT mexicano en conferencia de prensa.

“Pero, la verdad gratificante y me da mucho gusto que él igual que Zaldívar ya hayan podido sacudirse y convertir para el equipo, que se sacudan de esa presión, principalmente ‘Santi’. Hoy nos permite conseguir esa victoria y hacer gol en casa producto del esfuerzo y trabajo de todos que le tocó culminar a Ormeño en el gol”, agregó.

Santiago Ormeño se estrenó como goleador de Chivas de Guadalajara.

Por último, Ricardo Cadena se refirió al presente de Chivas y le mandó un mensaje a los hinchas. “Me voy tranquilo porque cada partido que pasa los jugadores van asumiendo un compromiso, un rol y una madurez. Ellos se sienten con ese compromiso con su estadio y su gente, se sienten arropados que hoy nuestra afición se dio cita de gran manera y necesitamos que los siguientes partidos siga ocurriendo”.

Gol de Santiago Ormeño

El estratega Ricardo Cadena tiene mucho que ver en el tanto del peruano. ¿Por qué? El mexicano realizó los cambios precisos para superar a Monterrey en el estadio Omnilife. Primero, metió a los 58 minutos a Carlos Cisneros en reemplazo de Jesús Sánchez. El volante terminó dando la asistencia para el triunfo. Después, Santiago Ormeño hizo su ingreso a los 71′ por Ángel Zaldívar y le dio los tres puntos al ‘rebaño sagrado’ con su tanto.

¿Cómo fue el gol de Ormeño? El integrante de la selección peruana recibió la pelota dentro del área, la controló de pierna izquierda, giró y le pegó con derecha. Su remate fue fuerte y no pudo ser controlado por el guardameta Esteban Andrada. La locura se desató en las tribunas a los 80 minutos del compromiso.

Santiago Ormeño anotó el único tanto en Chivas vs Monterrey.

La palabra de Ormeño

Tras la culminación del Chivas vs Monterrey, Santiago Ormeño habló con la prensa de su estreno como goleador en el conjunto ‘rojiblanco’. El delantero irradiaba felicidad y le mandó un mensaje a la hinchada de su equipo.

“Este es el comienzo de muchísimos goles con este club. Espero poder ganarme a la afición porque hay muchos que no me quieren y a goles yo creo que me van a querer”, señaló el ‘nueve’ nacional.

Santiago Ormeño le mandó un mensaje a la afición de Chivas luego de anotar su primer gol.

Importancia del gol de Ormeño

Si anotar es lindo, imagínate marcar el tanto de la victoria con estadio lleno y contra un rival fuerte. El gol de ‘Santi’ es muy relevante, pues sirvió para que Chivas se impusiera sobre Monterrey, el cual es líder de la Liga MX. Con estos tres puntos, el ‘rebaño sagrado’ se puso en zona de clasificación de la serie final.

Chivas de Santiago Ormeño se ubica onceavo en el Torneo Apertura de la Liga MX.

Próximo partido de Chivas

Chivas de Guadalajara chocará con Pumas en la próxima fecha de la Liga MX. El compromiso se llevará a cabo el sábado 27 de agosto a las 21:05 (hora de Perú) en el Estadio Omnilife. Su rival viene de caer goleado 5-1 con Santos Laguna.

