Santiago Ormeño habló luego de darle la victoria a Chivas: “A goles me van a querer”

Santiago Ormeño hizo su primera anotación con Chivas de Guadalajara y como si fuera poco le dio la victoria contra Monterrey, el cual es el líder de la Liga MX. El ‘nueve’ peruano brindó declaraciones tras el pitazo final, desbordaba de emoción y se animó a mandarle un mensaje a la afición de su equipo.

“¿Pues que te puedo decir? La verdad estoy muy contento, ya me hacía falta porque quieras o no la presión es fuerte, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Nosotros somos futbolistas y agradecido con la vida, con Dios y con mi familia”, fueron sus primeras palabras a ras de cancha para ChivasTV.

En seguida, el integrante de la selección peruana le mandó un mensaje a los hinchas del club mexicano. “Este es el comienzo de muchísimos goles con este club. Espero poder ganarme a la afición porque hay muchos que no me quieren y a goles yo creo que me van a querer”.

Por otro lado, Santiago Ormeño se refirió al momento de Chivas en la Liga MX. “Creo que obviamente no es bueno empezar de la mala manera, pero el que viene de menos a más siempre es más peligroso que el que arranca muy fuerte. Nosotros venimos encaminados y vamos a cerrar un buen torneo”.

El ‘nueve’ nacional finalizó señalando que ganarle a Monterrey, equipo que es el puntero del campeonato mexicano, es un gran mensaje. “Esto puede dar vueltas, podemos terminar de líder nosotros, puede pasar lo que sea. Claro que es un buen examen y vamos a continuar de esta manera”.

Después, ‘Santi’ continuó hablando con la prensa. Enfatizó que anotar su primer gol con la camiseta de Chivas es quitarse “cierta presión de encima” y manifestó que formar parte del ‘rebaño sagrado’ no es “tan fácil como la gente cree”.

“Me preparo todos los días para poder rendir, para que las cosas se me den, ahora me tocó marcar, el equipo ganó y espero que podamos continuar en esa línea para darle a esta afición todo lo que se merece”, dijo el peruano.

Por último, el exfutbolista de León contó sobre su adaptación a uno de los clubes más grandes del país ‘charro’. “No ha sido nada fácil, pero creo que siempre he sido una persona mentalmente fuerte y creo que me he sabido sostener a mí mismo”.

El golazo de Ormeño

Santiago Ormeño ha sido muchas veces criticado en el Perú como en México por sus características de juego. No obstante, los que lo conocen muy bien, tienen muy en claro que su hábitat es el área. Allí puede ser muy determinante.

Eso ocurrió en el Chivas vs Monterrey. El partido se encontraba igualado en los 80 minutos en el estadio Omnilife, cuando Carlos Cisneros le cedió el balón al atacante peruano, quien controló de pierna izquierda, realizó un giro y le pegó de derecha. Su remate no pudo se contenido por el guardameta argentino Esteban Andrada.

‘Santi’ puso a celebrar los miles de aficionados del elenco ‘rojiblanco’. Y es que no era para menos, el compromiso ya estaba a poco terminar y él abrió el marcador contra un duro rival, el cual marcha primero en la tabla de posiciones. Con este resultado metió a su equipo a zona de eliminatorias de la serie final.

Próximo partido de Chivas

Chivas de Guadalajara chocará con Pumas en la próxima fecha de la Liga MX. El compromiso se llevará a cabo el sábado 27 de agosto a las 21:05 (hora de Perú) en el Estadio Omnilife. Su rival viene de caer goleado 5-1 con Santos Laguna.

