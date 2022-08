Jaime Quito asegura que Perú Libre no pone las manos al fuego por Pedro Castillo

Congresista de Perú Libre, Jaime Quito, pidió trato justo a todos los investigados.

El partido que llevó a Pedro Castillo al poder, Perú Libre, ha dejado de lado su apoyo incondicional al presidente. Así lo ha dejado ver el integrante de la bancada del lápiz Jaime Quito Sarmiento. Desde Arequipa, se mostró a favor de las investigaciones contra la familia del jefe de Estado y señaló que estas deben continuar su curso. Además, instó a tomarse los cosas con seriedad sin violentar el debido proceso.

“Los familiares y todo el entorno deben ser totalmente investigados, más bien que no se especule porque se ha visto mucha especulación que está haciendo daño. Nosotros, como Perú Libre, no ponemos las manos al fuego por nadie, ni por los familiares ni por el presidente, en caso haya cometido algo malo”, indicó el congresista al diario La República. Sobre el trabajo del Ministerio Público pidió trato igualitario para todos los investigados.

“Espero que la Fiscalía tenga toda la seriedad del caso para no violentar ningún debido proceso. En el Ministerio Público hay procesos que están años y no hay ninguna celeridad y se hace todo un espectáculo sobre este tema. Se debe tocar a todos por igual”, agregó el representante de Perú Libre en el Parlamento. En el caso del presidente, instó a que se respete el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Pedro Castillo enfrenta seis investigaciones del Ministerio Público.

“Creo que puede ser investigado, pero que se respete el artículo 117 y sea procesado una vez culmine su mandato. Eso dice la Constitución, no estoy de acuerdo, pero si estamos de acuerdo con estas cosas, respetemos y, si no, cambiemos la Constitución”, añadió. Cabe recordar que el mencionado artículo resalta que el jefe de Estado no puede ser acusado durante el desarrollo de su mandato.

Denuncia en marcha

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, dio más detalles sobre la intención que tuvo su bancada al presentar una denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, a quien buscan inhabilitarla de la función pública.

En una entrevista para Canal N, la vocera del partido del lápiz aseguró que este recurso no se presentó para tratar de beneficiar al presidente de la república, Pedro Castillo. Según explicó, la mayoría de sus correligionarios acordó buscar sancionar a Benavides debido a que habría infringido dos artículos de la Constitución Política del Perú con decisiones que tomó luego de asumir el cargo de fiscal de la Nación.

“Nosotros en la bancada de Perú Libre no estamos apoyando al señor presidente Pedro Castillo, quiero dejar en claro que esta denuncia constitucional está basada a través de un acuerdo, de un debate en asamblea de los colegas congresistas y del cual hemos tomado una posición”, le dijo al periodista Jaime Chincha.

“Habría una selectividad de parte de la fiscal de la Nación que estaría infringiendo el artículo 146 y el 159 de las Constitución, donde está movilizando a los fiscales que llevan el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y de la hermana, que ha sido acusada por cohecho y asociación ilícita”, precisó.

Como se recuerda, la bancada de Perú Libre presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

Esta acción llega en medio de las cinco investigaciones que tiene la titular del Ministerio Público contra de Castillo Terrones por diversos delitos como organización criminal, colusión, tráfico de influencias, entre otros.

SEGUIR LEYENDO