Yoshimar Yotún considera que Percy Liza es el futuro de Sporting Cristal y del Perú

Yotún brindó declaraciones a la prensa tras el encuentro de su equipo ante San Martín en el estadio Monumental de la U por la octava jornada del Clausura (Video: América Deportes/MatiasTV)

Yoshimar Yotún habló sobre el presente de Sporting Cristal con Percy Liza, autor del gol del triunfo ante la Universidad San Martín por 2-1 en el estadio Monumental de Ate por la octava jornada del torneo Clausura de la Liga 1 2022.

“Percy es un crack. Es el futuro de Sporting Cristal y del Perú porque tiene muchas condiciones y todo para triunfar. Es importante para él marcar un gol que le dé la victoria al equipo y para que vuelva a retomar esa confianza, que en algún momento la tuvo”, señaló ‘Yoshi’ en exclusiva para las cámara de América Deportes.

La acción elogiada llegó ocurrió a poco del pitazo final. El balón fue trasladado por Joffre Escobar, quien entró como recambio de Diego Buenanotte. Después de superar las líneas para llegar al área rival, el atacante brindó un pase ligero a Alejandro Hohberg quien, de inmediato, asistió a Percy Liza. El delantero natal de Chimbote, que entró a los 66 minutos, definió e hizo estallar de emoción a los ‘celestes’.

El delantero puso el 2-1 ante San Martín por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Con el marcador a favor, Sporting Cristal pudo mantener su registro invicto de derrotas con cinco victorias y dos empates. Asimismo, los ‘rimenses’ se apoderaron del primer lugar en la tabla de posiciones del torneo Clausura con 17 unidades en siete partidos jugados. Un duelo menos que el sucesor Atlético Grau, lo que les da ventaja de seguir sumando sin presión de más.

Por el lado de Percy Liza, el delantero de 22 años suma su cuarto gol en lo que va del año y su tanto número 15 con la camiseta ‘celeste’ en 65 partidos correspondientes a Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Bicentenario desde la temporada 2019. Luego de haber sido formado en las canteras del club, el atacante tiene contrato oficial con el primer equipo hasta finales del 2023.

“Esto es un paso importante para mí, un paso de confianza. A seguir adelante trabajando y no bajar los brazos. Agradecer a mis compañeros, porque sin ellos, esto no sería posible. Todos nos esforzamos de la misma manera para poder sacar al equipo adelante. Me falta trabajar más, minutos y confianza que poco a poco se irá dando”, destacó la ‘Figura’ después de conocer las declaraciones de Yoshimar Yotún.

Celebración del 1-2 de Cristal frente a San Martín con gol de Liza (Foto: Sporting Cristal)

Con respecto al partido, Yotún enfatizó su satisfacción por lo hecho en equipo. “Un gol al último minuto, con todo lo que estaba pasado... porque ellos también tuvieron sus ocasiones, pero nosotros nos vamos muy felices por el triunfo. Siempre hay cosas por mejorar, pero tenemos los 3 puntos y eso es importante”, agregó el mediocampista sobre su análisis general de la victoria en calidad de visita.

Por último, respondió a la duda de la prensa sobre su apreciación de las propuestas de Juan Reynoso, entrenador del combinado patrio, de jugar en escenarios de la sierra peruana para aprovechar la altura del terreno. “Si el ‘Profe’ lo plantea, los entrenamientos tendrían que ser directamente allá. No sé si es una ventaja, pero podemos llevar algunos partidos ahí como lo hizo Chile en su momento. Y depende de él y los convocados tratar de adaptarnos”, concluyó el mediocampista nacional.

