Hildebrandt ante liberación de Antauro: “Sale libre y sigue ahí, congelado en el tiempo y sin remedio”

César Hildebrandt opinó sobre la excarcelación de Antauro Humala.

César Hildebrandt también opinó sobre la reciente salida de prisión de Antauro Humala, quien estuvo más de una década en la cárcel por el delito de rebelión. A través de una nueva edición de su podcast, el director de “En sus Trece”, no dudó en cuestionar al hermano del expresidente del Perú, Ollanta Humala.

En ese mismo contexto, señaló que Antauro Humala obtuvo su libertad por redención de pena. Sin embargo, consideró que el líder etnocacerista sigue “preso” de sus ideales que lo llevaron a cometer el “Andahuaylazo”.

“El INPE sí tiene autonomía para decidir lo que decidió. Sobre eso no hay dudas. Excepto (para) los de siempre, para los que creen en la cadena perpetua informal chicha; los que, cuando Osmán Morote, iba a salir inventaron un nuevo juicio; y (para) los que creen que aquí la ley y el debido proceso no existe para una gente. Nosotros no suscribimos ese salvajismo y decimos que la salida de Antauro Humala es legítima; pero, claro, Antauro Humala no se arrepiente, no se resocializa”, manifestó Hildebrandt.

“Está libre, pero en realidad está preso de su fanatismo, intolerancia, violencia, bajeza moral. Está libre, pero está preso porque sale y dice: ‘Nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas’. No, pues, mataste a cuatro policías, ordenaste matar a cuatro policías para hacerte el valiente, líder, héroe, el ‘Andrés Avelino Cáceres’ que mataba enemigos. Sale libre y sigue ahí, congelado en el tiempo, ensangrentado y sin remedio”, agregó en su podcast semanal.

Durante su nuevo contenido digital, Hildebrand señaló que “Castillo es bien torpe, pero no es tan torpe como para imaginar que la salida de Antauro lo puede favorecer”.

“Quizá lo favorezca de modo involuntario, porque ahora Castillo puede decir: ‘Ajá, ¿quieren extremista? Ahí está Antauro. Mírenme a mí, yo soy casi de centro frente a Antauro Humala’. Puede ser”, destacó César Hildebrandt.

“Congreso en ruinas”

Esto no fue todo, el director de “En sus Trece”, también opinó sobre la última presentación de Aníbal Torres en el Congreso, asegurando que el presidente de la PCM se “paseó” ante los parlamentarios. Como se recuerda, el jefe del gabinete fue invitado para que responda sobre sus últimas declaraciones en donde incita a la violencia.

“Aníbal Torres apretó un botoncito y sacó un video de Martha Moyano que era un asco. Noviembre de 2021, instigando a la rebelión, diciendo que hay que tomar los peajes, instigando a los choferes informales a que tomaran las ciudades que pudiesen y secuestrasen los peajes que estuviesen a su alcance. El hampa fujimorista, la de siempre, la que no tiene alguna posibilidad genética de cambiar porque está en su ADN, es intrínseca”, expresó Hildebrandt en su podcast semanal.

“Torres lo único que hizo fue mostrar el video (de Martha Moyano) y luego pasearse en el Congreso. Un Congreso que, por supuesto, está en ruinas, y ese es el gran drama que sigo diciendo. No me importa volver a decirlo: el gran drama es que a este Gobierno de impresentables y ladronzuelos lo tiene que sacar un Congreso de imbéciles y corruptos. Qué dilema. ¡Qué dilema!”, finalizó Hildebrandt.

