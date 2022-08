Vadhir Derbez niega una vez más tener una relación con Alondra García Miró: “Son chismes”

Vadhir Derbez niega una vez más romance con Alondra García Miró. | Instagram

Vadhir Derbez se pronunció una vez más ante los rumores que se tejen entre él y la modelo peruana Alondra García Miró. El actor respondió a unas de las usuarias de las redes sociales que le preguntó si era cierto que estaba saliendo con la expareja de Paolo Guerrero. Cabe indicar que los rumores se hicieron más fuerte, luego que la pareja se luciera en la foto de Aislinn Derbez, en su cuenta de Instagram.

Una fan le preguntó a Vadhir Derbez: “Hola, soy de Perú, ¿es cierto que estás saliendo con Alondra García Miró?” . Lo que nunca imaginó es que el propio hijo de Eugenio Derbez le respondería muy claramente.

“Es solo chisme, saludos”, escribió el actor y cantante mexicano, quien actualmente se encuentra soltero.

Cabe recordar que no es la primera vez que Vadhir Derbez intenta aclarar estos rumores. Hace unos días una usuaria le preguntó: “¿Es verdad que sales con Alondra García Miró?”. La respuesta fue también contundente: “Que no”.

Alondra García Miró aparece en foto de Aislinn Derbez

La hija de Eugenio Derbez publicó una serie de imágenes de lo bien que la estaba pasando en yate. Sin embargo, lo que sorprendió al público peruano es ver a la modelo Alondra García Miró junto a la actriz mexicana. En esta foto también se ve a Vadhir Derbez y al actor Alejandro Nones. Todos sonriendo muy felices.

Esta imagen fue publicada en medio de los rumores de un supuesto romance entre Alondra y Vadhir. Hasta el momento, el único que se ha pronunciado fue el mexicano.

Cabe indicar que aunque tampoco se ha pronunciado al respecto, se sabe que García Miró también está soltera, tras culminar su relación con el futbolista Paolo Guerrero.

¿Quién es Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez es un reconocido actor y cantante mexicano de 31 años, es hijo de Eugenio Derbez y nieto de la fenecida primera actriz Silvia Derbez. Es hermano de los actores Aislinn y José Eduardo Derbez. Ha actuado desde los 6 años y tienen en su haber numerosas producciones de cine, teatro y televisión.

Tras su éxito en México, en el 2017 incursionó actuando en Estados Unidos con un pequeño papel en la película How to Be a Latin Lover (2017), junto con Salma Hayek, Eugenio Derbez, Rob Lowe, Raquel Welch y Kristen Bell.

