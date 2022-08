Hijo de Lourdes Huanca, que acompañó a Yenifer Paredes a entregarse a la fiscalía, obtuvo contrato con el Estado

Yenifer Paredes fue a la sede de la Fiscalía acompañada de una líder campesina.

Lourdes Huanca, la dirigente social que acompañó a Yenifer Paredes a entregarse al Ministerio Público, habría tenido una poderosa razón para resguardar a la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo. Y esto tendría que ver que un familiar directo obtuvo un contrato con el Estado.

Según el programa “Contracorriente”, el hijo de Huanca tuvo consultorías por S/ 89.6 mil soles del Programa Nacional de Conservación de Bosques, en octubre del año pasado, y del Ministerio de Cultura en junio. El beneficiario resultó Jon Henry Coaquira Huanca, quien también tendría una irregularidad.

El citado dominical reveló que Coaquira no aparece en el Registro Único del Contribuyente (RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Volviendo a su famosa madre, la federación de Huanca no está inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Sin embargo aparece en la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Mincul.

De otro lado, mostraron el relato de Cristala Constantinides Rosado, antigua militante de la izquierda moqueguana, diputada, presidenta de la región y una de las fundadoras del movimiento de Izquierda Frente Amplio (IFA), que reveló que Huanca fue fujimorista, luego toledista, después estuvo con Alan García y finalmente con Martín Vizcarra.

Contratos del hijo de Lourdes Huanca.

Protección a Yenifer Paredes

En conversación con radio Exitosa, Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, aseguró que “se encontró” con la cuñada de Pedro Castillo y hermana de Lilia Paredes durante una manifestación que se llevaba a cabo en el Centro de Lima. Esta negó que haya existido algún tipo de contacto con la investigada durante las horas que las Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía andaba buscándola por Lima y Cajamarca.

“Me encontré a Yenifer Paredes en todo el proceso de la marcha”, dijo Huanca; sin embargo, ella estuvo presente en Palacio de Gobierno en horas de la mañana del miércoles 10 de agosto cuando el presidente Pedro Castillo se reunía con representantes de las rondas campesinas. Cabe recordar que fue residencia de Palacio el lugar al que acudió la PNP y la Fiscalía en busca de la investigada.

“Para mí, fuera la hija del presidente u otra mujer, mi actitud de solidaridad, sorora de sentir el dolor que esa persona siente, y lo puedo volver a hacer”, añadió la representante de la Fenmucarinap. A ella se le vio ingresando con Paredes a la sede de la Fiscalía y aguardando en el hall a la espera de los fiscales correspondientes a fin de poner en marcha la detención preliminar de quince días.

Lourdes Huanca y Yenifer Paredes en el hall del Ministerio Público durante su entrega a la justicia.

“[¿Yenifer se sumó a la marcha?] Nosotros nos hemos encontrado en el proceso de la marcha y por eso hemos estado al frente. Hemos salido y la hemos acompañado como cualquier compañera o ciudadana de lucha. Nadie me ha dicho que haga eso”, señaló Huanca en conversación Exitosa. Poco después mencionó una supuesta amenaza por parte de los hombres y mujeres de prensa.

Huanca indicó que Yenifer Paredes no quería ser “maltratada por los periodistas” que supuestamente ya la habían maltratado en una ocasión previa. Sin embargo, no mencionó a qué caso se refería. “Nosotros le dijimos ‘te acompañamos, no estás sola’”, reveló. Es así que se le vio ingresando con ella a la sede principal del Ministerio Público donde también se llevaba una manifestación contra aquellos que investigan al jefe de Estado.

SEGUIR LEYENDO