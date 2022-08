Lourdes Huanca dijo que acompañó a Yenifer Paredes para evitar el maltrato de los periodistas

Lourdes Huanca fue la mujer que acompañó a Yenifer Paredes en su entrega a las autoridades.

La entrega de la justicia de Yenifer Paredes estuvo marcada por la presencia de una mujer que llegó a ser identificada como Lourdes Huanca Atencia quien se presenta como presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap). Esta indicó que acompañó a la investigada para defender de los supuestos ataques de los hombre y mujeres de prensa.

En conversación con radio Exitosa, la dirigente social aseguró que “se encontró” con la cuñada de Pedro Castillo y hermana de Lilia Paredes durante una manifestación que se llevaba a cabo en el Centro de Lima. Esta negó que haya existido algún tipo de contacto con la investigada durante las horas que las Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía andaba buscándola por Lima y Cajamarca.

“Me encontré a Yenifer Paredes en todo el proceso de la marcha”, dijo Huanca; sin embargo, ella estuvo presente en Palacio de Gobierno en horas de la mañana del miércoles 10 de agosto cuando el presidente Pedro Castillo se reunía con representantes de las rondas campesinas. Cabe recordar que fue residencia de Palacio el lugar al que acudió la PNP y la Fiscalía en busca de la investigada.

Lourdes Huanca indicó que Paredes temía al ataque de la prensa al momento de su entrega a la justicia.

“Para mí, fuera la hija del presidente u otra mujer, mi actitud de solidaridad, sorora de sentir el dolor que esa persona siente, y lo puedo volver a hacer”, añadió la representante de la Fenmucarinap. A ella se le vio ingresando con Paredes a la sede de la Fiscalía y aguardando en el hall a la espera de los fiscales correspondientes a fin de poner en marcha la detención preliminar de quince días.

“[¿Yenifer se sumó a la marcha?] Nosotros nos hemos encontrado en el proceso de la marcha y por eso hemos estado al frente. Hemos salido y la hemos acompañado como cualquier compañera o ciudadana de lucha. Nadie me ha dicho que haga eso”, señaló Huanca en conversación Exitosa. Poco después mencionó una supuesta amenaza por parte de los hombres y mujeres de prensa.

Huanca indicó que Yenifer Paredes no quería ser “maltratada por los periodistas” que supuestamente ya la habían maltratado en una ocasión previa. Sin embargo, no mencionó a qué caso se refería. “Nosotros le dijimos ‘te acompañamos, no estás sola’”, reveló. Es así que se le vio ingresando con ella a la sede principal del Ministerio Público donde también se llevaba una manifestación contra aquellos que investigan al jefe de Estado.

Entrega voluntaria

La tarde del martes 9 de agosto las autoridades se presentaron en la residencia de Palacio de Gobierno para proceder a la detención preliminar de la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Sin embargo, tuvieron que esperar poco más de una hora para que se les permita el ingreso. Según fuentes de la PNP, el propio presidente habría obstruido la realización del operativo.

Lourdes Huanca y Yenifer Paredes en el hall del Ministerio Público durante su entrega a la justicia.

Al ingresar a la residencia, las autoridades no encontraron a la investigada. Al día siguiente tuvieron la misma suerte cuando la buscaron en su residencia en Chota, Cajamarca. No fue sino hasta la tarde del miércoles que Paredes apareció en la sede del Ministerio Público. Desde ahí fue trasladada a la sede de la Diviac para que cumpla con la orden impuesta por las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones por tráfico de influencia.

El hecho fue criticado no solo por el presidente Pedro Castillo, sino también por el premier Aníbal Torres quien calificó a Paredes como una lideresa. Desde el comedor de Palacio de Gobierno invitó a los gremios a reconocerla como una líder que debe participar de las próximas elecciones y ocupar cargos importantes dentro del Estado. La mención fue criticada por miembros de la oposición.

