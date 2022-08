Erinson Ramírez reclamó por la cachetada de Andy Polo: “Como es la ‘U’ no vieron nada”

Erinson Ramírez reclamó la expulsión de Andy Polo por su agresión.

Universitario de Deportes igualó 1-1 con ADT por la jornada 8 del Torneo Clausura. Erinson Ramírez, quien recibió una bofetada por parte de Andy Polo durante una pelea entre ambos clubes, se refirió a esta polémica y afirmó que el árbitro no expulsó a su rival porque es de la ‘U’.

Toda la gresca se inició por una falta de Hervé Kambou en contra de Jordan Guivin. El lateral Aldo Corzo salió en defensa de su compañero al igual que el guardameta Ignacio Barrios. La situación se calentó rápidamente y se formaron duelos individuales, entre ellos el de Ramírez vs Polo.

Los dos jugadores juntaron sus cabezas y el extremo ‘merengue’ le tiró una cachetada al exfutbolista de Alianza Lima, quien se dejó caer al suelo. Sorpresivamente, el árbitro del compromiso solo amonestó al atacante del ‘vendaval’ y no a ‘Polito’.

Erinson Ramírez declaró saliendo del estadio de Tarma. “Yo voy a Polo tranquilo y él me empuja. Ahí se armó la ‘vainilla’. Me mete un cachetadón, le digo al línea y no vio nada. Como es la ‘U’, no vio nada”.

“Me dio bien porque me han mandado video y me dio bien. Ya que voy a hacer, el partido ya está y la cachetada también. Exacto (debieron expulsar a Polo) porque yo le digo al línea, ‘has visto la cachetada’ y él me dice ‘no, no párate’. Está bien, ¿Cómo es la ‘U’ no?”, contó el jugador de ADT para las cámaras de Fútbol en América.

Hubo cuatro amonestados y perdonaron la roja a Andy Polo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: Willax).

Ramírez falló penal en Universitario vs ADT

Erinson Ramírez también fue protagonista por errar un disparo desde los doce pasos. A los 39 minutos, el árbitro cobró un penal a favor de los locales tras agarrón de Alfonso Barco a Jorge Palomino dentro del área. El extremo de 24 años fue el elegido para ejecutar el remate. No obstante, José Carvallo lo adivinó y evitó el empate del equipo de Franco Navarro.

“El penal es así, Carvallo seguro me habrá estudiado, yo lo quise cruzar y ya está. Ya vendrá más goles”, fueron las palabras del atacante de ADT sobre su fallo.

Asimismo, las cámaras de Willax enfocaron el diálogo entre José Carvallo e Iván Santillán previo a la salvada del guardameta. Erinson Ramírez sostuvo que el lateral no lo conoce, pero que seguro lo habrá estudiado y se lo dijo al arquero.

El portero de Universitario evitó el empate de ADT por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: Willax).

Universitario vs ADT

‘Cremas’ y ‘celestes’ igualaron en la altura de Tarma. Jordan Guivin abrió el marcador a los 15 minutos con un gran disparo, mientras que Kevin Serna sentenció la paridad con una buena definición a los 85′.

Con este resultado, la ‘U’ se mantiene en la novena posición del Clausura, mientras que el ‘vendaval’ en la décima casilla. Ambos clubes tienen 11 puntos y se encuentran a seis del líder, Sporting Cristal.

Próximo partido de Universitario y ADT

La ‘U’ recibirá a Ayacucho FC en la próxima fecha. El partido está programado para el sábado 27 de agosto a las 18:00 (hora de Perú) en el estadio Monumental. Su rival no llegará de la mejor forma, pues cayó 2-1 ante Universidad Técnica de Cajamarca y se ubica en las últimas posiciones.

Por su parte, el equipo de Franco Navarro visitará a Sport Boys. El compromiso se llevará a cabo el viernes 26 de agosto a las 15:30 (hora local) en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Los ‘rosados’ todavía no han jugado su partido por esta jornada, pero se enfrentará a Deportivo Binacional en Juliaca.

