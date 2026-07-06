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Andrea Llosa cuestionó a Pamela López por su actitud en videos con Christian Cueva y aseguró que ella también agrede

La conductora recordó y se pronunció en el pódcast ‘Sin más que decir’ sobre el conflicto entre los exesposos y sostuvo que la relación estuvo marcada por conductas cuestionables de ambas partes

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La periodista dijo en el pódcast 'Sin más que decir' que el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva no puede analizarse desde una sola versión. Andrea Llosa sostuvo que no avala la violencia contra la mujer, pero remarcó que en los videos también aparecen agresiones de Pamela López. Video: YouTube QTV / Sin que decir

El caso Pamela López y Christian Cueva volvió a estar en el centro del debate mediático, esta vez por las declaraciones de la conductora Andrea Llosa.

La periodista, recordada por haber entrevistado al futbolista en enero de 2025 durante el estreno de la séptima temporada de su programa ‘Andrea’ en ATV, recordó el tema con una postura que no pasó desapercibida: cuestionó el comportamiento de López en los videos que ella misma difundió para exponer al deportista.

La intervención de Llosa se produjo durante su participación en el pódcast ‘Sin más que decir’, donde fue consultada sobre el conflicto entre los exesposos. La conductora dejó en claro desde el inicio que no avala ningún acto de violencia contra la mujer, pero sostuvo que el análisis del caso no puede reducirse a una sola versión.

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Andrea Llosa: “Los dos eran un par de tóxicos locos”

Al revisar los videos que Pamela López hizo públicos —en los que se registran fuertes discusiones con Cueva—, Llosa sostuvo que las imágenes no muestran únicamente la conducta del futbolista.

“Yo soy defensora de las mujeres, pero si tú analizas ese video, también es cierto que ella también agrede. Evidentemente, si yo te voy a agredir y tú me agredes, tú me vas a reventar porque tú eres más fuerte que yo. Lógicamente no está bien tampoco. Tampoco está bien lo que yo hago de estar todo el tiempo ‘pégame, pégame, pégame’”, afirmó la periodista.

Una pantalla dividida muestra a Andrea Llosa en un estudio y a Pamela López posando; un recuadro central exhibe un video con dos personas
Andrea Llosa cuestionó la actitud de Pamela López en los videos con Christian Cueva y afirmó que ella también agrede.

Uno de los conductores del pódcast señaló que ese tipo de conducta podría interpretarse como una provocación. Llosa coincidió con esa lectura y fue más directa: “¡Deja que el hombre loco se largue! Porque si no te va a meter un golpe que, evidentemente, no es justificable por ningún lado, pero tampoco es justificable que tú estés, que te esté pegando, que te esté pegando, que te esté pegando...”

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La conductora también se refirió al relato que Christian Cueva ofreció en su entrevista de enero de 2025, cuando el futbolista rompió su silencio ante las cámaras de ‘Andrea’ y describió episodios en los que, según su versión, fue López quien inició las agresiones. Llosa señaló que no le cree por completo al deportista, aunque tampoco descartó parte de su relato.

“Le habré creído un 40% de todo lo que es la sacada de vuelta. Eso definitivamente no me va a decir que sí porque no le conviene, lógico. Que los dos eran un par de tóxicos locos, es cierto”, expresó.

Para Llosa, la expareja del futbolista no puede ser vista como la única responsable ni como la única víctima de la historia: a su juicio, ambos tuvieron conductas que alimentaron el deterioro de la relación.

Andrea Llosa enfrentó a Christian Cueva por denuncia de Pamela López | ATV

El comportamiento de López también fue cuestionado en ‘La Granja VIP’

Las declaraciones de la periodista se producen en un contexto en el que la imagen pública de Pamela López ya venía siendo objeto de debate. Su participación en el reality ‘La Granja VIP’ generó opiniones divididas entre la audiencia y sus propios compañeros de programa, especialmente por su vínculo con Paul Michael, con quien mantuvo una relación durante el encierro y con quien terminó tras la salida del reality.

La ganadora del programa, Shirley Arica, la calificó de “dramática” y señaló que su comportamiento emocional resultó incómodo para varios participantes. López respondió a esas críticas rechazando los comentarios y cuestionando la narrativa que, a su juicio, construyó la producción sobre su paso por el programa.

Dentro del reality, López también protagonizó episodios de alta tensión con Paul Michael que fueron transmitidos en el sistema 24/7, lo que le valió una ola de críticas en redes sociales. Pese a ello, logró llegar a la final del programa y conservó una comunidad importante de seguidoras.

Andrea Llosa es criticada por ser ‘suave’ con Christian Cueva y prefieren a Magaly Medina: “Dedícate a sacar ADN”. (Captura: Andrea)
Andrea Llosa es criticada por ser ‘suave’ con Christian Cueva y prefieren a Magaly Medina: “Dedícate a sacar ADN”. (Captura: Andrea)

El conflicto entre López y Cueva se remonta a su separación pública, cuando ella difundió videos y audios que documentaban episodios de violencia y acusaciones de infidelidad.

En la entrevista de enero de 2025, Cueva admitió ante Llosa que la relación llegó a un nivel crítico y que sostuvo un romance con Pamela Franco mientras aún estaba casado, por lo que pidió disculpas públicas. Las declaraciones del futbolista generaron una ola de críticas en redes sociales, donde fue señalado por no asumir completamente su responsabilidad.

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