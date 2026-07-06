Todo lo que se sabe de la muerte de la turista ucraniana en Miraflores: entorno de la víctima exige esclarecer qué ocurrió

La ciudadana ucraniana Nataliia Heraimmovych, de 32 años, murió tras caer desde un edificio ubicado en el malecón de Miraflores. Composición: Infobae

Antes del amanecer, una muerte registrada en el malecón de Miraflores abrió una investigación policial que todavía busca esclarecer qué ocurrió dentro de un departamento ubicado en el piso 14 de un edificio frente al mar. La víctima fue la ciudadana ucraniana Nataliia Heraimmovych, de 32 años, quien permanecía en Lima desde días antes del hecho junto a su esposo, un ciudadano canadiense.

El caso adquirió relevancia por las circunstancias que rodean la caída de la turista y por las dudas planteadas tanto por sus amistades en Europa como por las autoridades que participaron en las primeras diligencias. Mientras la Policía Nacional desarrolla las investigaciones, personas cercanas a la víctima solicitan que el proceso continúe hasta determinar con precisión lo sucedido.

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De acuerdo con la información difundida en el reportaje de Panorama y con documentos policiales citados en esa investigación, Nataliia Heraimmovych y Daniel Alexander White, de 71 años, alquilaron el departamento 1402 mediante Airbnb para permanecer entre el 21 y el 30 de junio.

Las cámaras de seguridad registraron que ambos llegaron al edificio durante la madrugada del domingo 28 de junio. Según el parte policial mencionado en el reportaje, primero descendió la ciudadana ucraniana con una cartera en las manos y, segundos después, ingresó White. Horas más tarde, cerca de las 7:05 de la mañana, apareció el cuerpo de la mujer sobre la pista, frente al edificio ubicado en el Malecón 28 de Julio.

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El documento policial también recoge la versión inicial brindada por Daniel Alexander White. Según ese registro, el ciudadano canadiense manifestó que aproximadamente a las seis de la mañana se encontraba en un momento íntimo con su esposa mientras ambos consumían bebidas alcohólicas en la sala del departamento.

Vecino alertó a las autoridades tras el hallazgo

Policía de Miraflores investiga la caída de una turista ucraniana desde un edificio en el Malecón 28 de Julio, Lima, Perú. (ATV Noticias)

El primer aviso a los servicios de emergencia no partió desde el departamento, sino desde una persona que se encontraba en la zona.

El vocero de la Municipalidad de Miraflores, Sergio Tapia, explicó que el reporte llegó mediante un vecino del edificio. “Por motivo de seguridad, no puedo decir quién llamó, pero fue un vecino. Esa persona fue la que alertó el hecho, seguramente por el ruido o algo. Esa persona simplemente describió lo que veía. Describió que había una persona que había caído de un piso superior de su edificio y que yacía en la pista, en el malecón”.

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El funcionario también precisó que la respuesta municipal ocurrió pocos minutos después del aviso. “Municipalidad llegó a los tres minutos de haber recibido la alerta. La ambulancia no demoró más de cuatro minutos en llegar y cuando llegó la ambulancia ya lamentablemente estaban los hechos ya dados con la persona sin signos vitales”.

Amigas de Nataliia piden que las diligencias continúen

Desde Europa, personas cercanas a Nataliia Heraimmovych expresaron su preocupación por el desarrollo del caso y solicitaron que la investigación policial continúe.

Anita Nemet, amiga de la ciudadana ucraniana, describió a la víctima como una profesional vinculada al arte y la arquitectura. “Amaba el arte. Era amiga de numerosos artistas ucranianos reconocidos y formaba parte del mundo artístico. Además, era arquitecta y diseñadora de interiores”.

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Según su testimonio, el viaje al Perú representaba un objetivo importante para Nataliia. “Era su gran sueño venir al Perú. Nos enviaba videos de los mercados y de pequeños bares. Decía que la gente en Perú era muy amable y cordial. Estaba realmente, realmente feliz.”

Nemet también sostuvo que el grupo de amistades busca conocer qué ocurrió aquella madrugada. “Sí, queremos que la investigación continúe. Si de alguna manera podemos ayudar, lo haremos. Quiero que él diga la verdad. Sería mejor para todos que contara lo que realmente ocurrió. Aunque sea algo doloroso, aunque arruine su vida y su carrera, la vida de una persona realmente hermosa y extraordinaria terminó. Creo que en este momento no hay nada más importante que conocer la verdad.”

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Perfil profesional y proyectos de la ciudadana ucraniana

Personas cercanas a la víctima rechazaron la posibilidad de un suicidio y afirmaron que mantenía proyectos personales y profesionales. Instagram

Las personas consultadas por el dominical indicaron que Nataliia Heraimmovych desarrollaba actividades vinculadas con el diseño, la arquitectura y el arte. También participó en proyectos relacionados con moda y colaboró con marcas de joyería.

Su amiga Anita Nemet señaló que mantenía planes profesionales y académicos antes del viaje. “Era una mujer joven y muy saludable. Tenía muchos sueños y proyectos. Había retomado sus estudios y tenía planes para su carrera profesional. La conocía muy bien y sé que no estaba tomando ningún medicamento. Estaba muy feliz de visitar Lima.”.

De acuerdo con los testimonios difundidos, la ciudadana ucraniana también expresaba rechazo a la guerra que atraviesa su país y buscaba desarrollar proyectos personales relacionados con el diseño de ropa femenina durante su estancia en el Perú.

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Autoridades observan aspectos que todavía requieren explicación

Tras el hallazgo del cuerpo, Daniel Alexander White apareció fuera del edificio e intentó explicar lo sucedido ante las autoridades presentes en la zona. Posteriormente permaneció detenido durante el plazo establecido por la ley mientras la Policía realizaba diligencias.

Sergio Tapia señaló que existen elementos que todavía forman parte de la investigación. “Está en manos de la policía poder absolver este hecho un poco extraño. Llama la atención varias cosas: la hora, el que no haya habido una denuncia de ruidos molestos antes y el hecho de que el cadáver también apareció un poco a una distancia extraña del edificio”.

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Por su parte, Anita Nemet afirmó que el ciudadano canadiense comunicó al entorno de Nataliia que se trató de un suicidio. Sin embargo, rechazó esa posibilidad. “Él dijo que fue un suicidio. Estoy completamente segura de que esa no fue una decisión que ella tomara. Cuando las personas deciden quitarse la vida, suelen dejar algún mensaje. Ella no dejó ninguno y estaba muy unida a nosotros”.

La amiga de la víctima reiteró el pedido para que las diligencias policiales sigan su curso. “Queremos que la Policía investigue este caso. No creemos que esto haya ocurrido de la manera en que se ha dicho. No pienso que haya sido un accidente al cien por ciento y realmente deseo que, si existe alguna posibilidad de conocer la verdad, la apoyaremos”. Actualmente, la investigación permanece a cargo de la Policía Nacional, que busca establecer las circunstancias exactas de la muerte de la ciudadana ucraniana en Miraflores.

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