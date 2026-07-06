“Si no fue mi hermana, ¿quién fue?”: Ariel Bracamonte insiste en que aún falta identificar al autor intelectual del crimen de Myriam Fefer

Años después del asesinato de su madre, Myriam Fefer, su hijo Ariel habla en exclusiva sobre el caso policial que conmocionó al país. En un emotivo testimonio, revela sus sentimientos más profundos y hace un llamado a su hermana, Eva Bracamonte, para encontrar juntos la verdad. Panorama

La búsqueda de respuestas sobre el asesinato de la empresaria Myriam Fefer volvió al centro de la atención pública tras el regreso de su hijo, Ariel Bracamonte Fefer, al Perú. Después de varios años fuera del país, anunció el lanzamiento de un pódcast con el que revisará nuevamente el expediente judicial y reconstruirá el caso desde su propia perspectiva. Su objetivo consiste en responder una interrogante que, según sostiene, permanece pendiente desde hace casi dos décadas: quién ordenó el crimen.

El anuncio coincide con una entrevista concedida al programa Panorama, espacio en el que Ariel rompió once años de silencio para relatar el impacto personal que dejó el asesinato de su madre y explicar los motivos que impulsan este nuevo proyecto. Sus declaraciones también volvieron a colocar bajo discusión uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, marcado por investigaciones, cambios de sentencias y una prolongada disputa familiar.

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Uno de los aspectos centrales de la entrevista gira alrededor de la relación entre Ariel Bracamonte y su hermana, Eva Bracamonte. El hijo menor de Myriam Fefer afirmó que el vínculo entre ambos quedó destruido después del avance de la investigación fiscal que señaló a Eva como principal sospechosa del asesinato.

Ariel recordó que decidió apartarse de ella cuando la Policía informó que existían elementos suficientes para elevar el caso al Ministerio Público. “Al momento en el que la policía me dice que tienen suficientes evidencias para elevar una investigación policial al nivel de la fiscalía, con mi hermana como la principal sospechosa del asesinato de mi madre, yo decidí dar un paso al costado y no tener una relación con ella”.

También sostuvo que la distancia entre ambos comenzó poco después del crimen. “Ella perdió a su madre en el 2006 y en el 2007 decidió perder a su hermano”, expresó durante la entrevista difundida por el dominical.

A pesar del distanciamiento, Ariel aseguró que todavía mantiene una invitación abierta para esclarecer el caso. “Eva, si me quieres ayudar a encontrar a quién mató a nuestra madre, llámame. Sabes dónde encontrarme. Vamos a trabajar juntos”.

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Mantiene dudas sobre la autoría intelectual del asesinato

Afirmó que mantiene dudas sobre quién ordenó el crimen, pese a que Eva Bracamonte fue absuelta de manera definitiva. Composición: Infobae

Aunque el Poder Judicial absolvió definitivamente a Eva Bracamonte, Ariel afirmó que todavía mantiene serias dudas sobre quién ordenó el asesinato de su madre.

Durante la entrevista evitó formular una acusación directa, aunque insistió en que la principal incógnita permanece sin respuesta. “Si no fue mi hermana, entonces, ¿quién fue? Tenemos al hombre en prisión, pero no hemos llegado a la respuesta más importante: quién lo contrató”.

Ariel Bracamonte relató que todavía revive el momento en que encontró a su madre dentro de la vivienda familiar en San Isidro durante agosto de 2006. Explicó que ese episodio forma parte del primer capítulo del pódcast y reconoció la dificultad que experimentó para grabarlo.

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“He grabado el capítulo uno cinco veces. Mañana lo grabo por sexta vez. Porque no dejo de llorar”, manifestó.

También describió la escena que presenció cuando tenía 17 años. “Vi a mi madre tirada en el suelo, bañada en sangre, con las uñas rotas, con vidrio en el suelo y echada boca abajo. Y tu mente no quiere procesar la información de lo que hay al frente tuyo”.

El entrevistado recordó además el impacto emocional que experimentó durante el funeral de Myriam Fefer y confesó que durante varios años sintió resentimiento tanto por la pérdida de su madre como por el conflicto familiar que surgió después del asesinato.

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Ariel también explicó que el proceso de elaboración del pódcast lo obligó a enfrentar nuevamente los recuerdos de su adolescencia. “Escribo cada evento y, y a veces ese sentimiento de odio aparece por un segundo y lo reconozco, porque la forma en la que comienzo a escribir no es la forma en la que yo escribo hoy en día a mis treinta y seis. Es la forma en la que ese niño de diecisiete escribía”. Con esas palabras describió cómo revive las emociones que experimentó tras el asesinato de su madre, incluso durante la escritura del proyecto que presentará en el Perú.

El caso judicial continúa sin identificar al presunto autor intelectual

Los hermanos Bracamonte caminan por senderos distintos tras el tumulto. ¿Qué secretos y lecciones esconde su travesía desde la oscuridad hacia la luz? Foto: Composición Infobae Perú

El asesinato de Myriam Fefer ocurrió el 15 de agosto de 2006 en su vivienda del distrito limeño de San Isidro. La investigación permitió identificar y condenar al sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, quien recibió una pena de 35 años de prisión.

Sin embargo, el proceso sobre la presunta autoría intelectual siguió otro camino. Eva Bracamonte fue condenada en 2012 a 30 años de cárcel, aunque esa sentencia quedó anulada posteriormente por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo juicio. En 2015 resultó absuelta y un año después esa decisión quedó firme. Finalmente, en 2017 el proceso quedó archivado de manera definitiva respecto de ella.

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Durante el juicio se discutieron diversos elementos probatorios, entre ellos rastros encontrados en la vivienda, correos electrónicos, testimonios contradictorios y otros indicios presentados por la Fiscalía. Las defensas sostuvieron durante todo el proceso que las pruebas resultaban insuficientes para demostrar la existencia de un plan destinado a asesinar a la empresaria.

En la entrevista concedida a Panorama reiteró que ese propósito constituye la razón principal de su retorno al Perú. “Voy a leer el expediente de principio a fin, cada página, y se las voy a mostrar al público para que juntos podamos determinar qué es lo que realmente pasó. Si la justicia no lo quiere hacer, nosotros lo tenemos que hacer”.

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