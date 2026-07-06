Andrea Llosa no descarta tomarse un café con Magaly Medina, pero fue esquiva ante la posibilidad de ir a su pódcast

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, participan en una grabación de pódcast con micrófonos y auriculares. El fondo presenta gráficos azules y verdes con el logo 'Z QUE DECIR'. Los participantes debaten sobre la relación entre Andrea Llosa y Magaly Medina, incluyendo la posibilidad de un encuentro personal o una aparición en un pódcast. Se observan tazas con el distintivo ' QTV' en la mesa. Las imágenes muestran un formato de discusión de panel.

Andrea Llosa volvió a ser consultada sobre su vínculo con Magaly Medina, una de las preguntas recurrentes en sus apariciones públicas dado el historial de roces entre ambas figuras. La periodista, conocida por su paso como conductora del programa ‘La verdad a prueba’, fue invitada al pódcast ‘Sin + que decir’, donde abordó el tema con franqueza y sin rodeos.

Los enfrentamientos entre Llosa y Medina marcaron buena parte de los años en que ambas compartieron la señal de ATV. Las tensiones tuvieron distintos episodios: desde quejas de Medina por el rating del programa de su colega, hasta una solicitud pública en 2024 para que la gerencia del canal cancelara el espacio de Llosa. La conductora respondió en su momento calificando esa actitud de falta de respeto hacia sus colegas.

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Lo que dijo Llosa sobre Magaly y su pódcast

Ante la pregunta de si consideraba que su relación con Magaly Medina era “tóxica”, Llosa lo descartó de plano. “No, cero. Si no hay amor ni odio. Cuando no hay amor, no hay odio, ni un tema personal, no hay una relación tóxica”, respondió en el pódcast ‘Sin + que decir’.

Y fue más lejos: “Ella puede hablar lo que ella quiere y yo también. Somos dos personas que tienen su temperamento. No tengo ningún tipo de sentimiento hacia ella, ni amor ni odio, y que le vaya bien”.

Andrea Llosa descartó tener una relación tóxica con Magaly Medina y afirmó que no existe entre ellas ni amor ni odio.

Cuando los conductores del pódcast le preguntaron si estaría dispuesta a tomarse un café con Medina, Llosa no cerró la puerta. “Si algún día ella tiene tiempo y yo tengo tiempo, si ella me invita y yo también, normal”, señaló.

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La respuesta fue diferente, no obstante, cuando la consulta apuntó directamente a si participaría en el pódcast de la ‘Urraca’. “No sé. O sea, lo que pasa es que no tengo un interés exacto”, precisó, sin dar una negativa rotunda pero tampoco un sí.

Una rivalidad que nació en el mismo canal

El historial entre Llosa y Medina se remonta a alrededor de 2020, cuando la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ expresó su malestar por el rating que cosechaba el programa de su colega, al que atribuía el beneficio de transmitirse tras el noticiero de Juliana Oxenford, en aquel entonces.

La tensión se agudizó cuando Llosa comenzó a tratar temas del espectáculo en su espacio, territorio que Medina consideraba propio. El punto más álgido llegó en 2024, cuando Medina sugirió públicamente la cancelación del programa de Llosa, quien respondió con firmeza y lamentó la falta de solidaridad entre colegas.

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Magaly Medina analiza la sorpresiva cancelación del programa de Andrea Llosa en Panamericana, criticando su bajo rendimiento y la actitud conformista de la conductora ante el fracaso. ATV/ Magaly TV La Firme.

Pese a ese recorrido, Llosa dejó claro en ‘Sin + que decir’ que no arrastra resentimientos. “Yo sé que me van a preguntar por ella, pero cero. No hay nada personal”, reafirmó.

Ambas conductoras han consolidado sus propios públicos y estilos desde entonces: Medina continúa al frente de ‘Magaly TV La Firme’ en ATV, mientras que Llosa, quien se retiró de ATV a fines de 2025, anunció el cierre de ‘La verdad a prueba’ en Panamericana Televisión, casa a donde llegó este 2026.