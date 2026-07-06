LDU, con el peruano Jesús Prettel en el campo, no pudo con Macará: cayó 1-0 por la liga de Ecuador

El volante peruano permaneció 76 minutos en un duelo donde el equipo albo debió acelerar la circulación y aumentar la creatividad para romper el cerrojo local, una exigencia que terminó chocando con la eficacia del rival (LDU)

Macará firmó una de las victorias más impactantes de la jornada al derrotar 1-0 a Liga de Quito en el estadio Bellavista de Ambato, por la fecha 17 de la Liga Ecuabet 2026. El volante peruano Jesús Prettel integró la formación del equipo albo y permaneció en cancha hasta los 76 minutos.

El partido se resolvió con un golpe temprano del conjunto local, que fue eficaz en su primera gran ocasión y luego sostuvo la ventaja con orden. Del otro lado, Liga de Quito se adueñó del balón durante largos pasajes del complemento, llegó a festejar un tanto que no subió al marcador por intervención del VAR y empujó hasta el final sin lograr el empate.

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La caída representó un tropiezo para el cuadro capitalino en su intento de acercarse a los primeros puestos, mientras que el elenco ambateño celebró tres puntos claves en su estadio, frente a un rival señalado como aspirante al título.

El gol que definió la tarde en el Bellavista

Macará golpeó en su primera gran ocasión y defendió con firmeza la ventaja. El tanto de Mateo Viera bastó para superar a Liga de Quito en un duelo de alta exigencia en Ambato. (API)

El encuentro se encaminó a los 20 minutos del primer tiempo. Martín Tello encontró un espacio con un pase filtrado y habilitó a Mateo Viera, que resolvió con precisión ante la salida del arquero de Liga de Quito. La acción desató la celebración en las tribunas y le permitió a Macará administrar el desarrollo con una ventaja mínima, pero determinante.

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Con el 1-0, el equipo celeste optó por sostener líneas compactas y priorizar la protección de su área. Liga de Quito buscó reaccionar con mayor presencia en campo rival, aunque en la primera mitad no encontró claridad suficiente para igualar el marcador.

A partir de esa diferencia, el compromiso tomó un guion definido: el local defendió el resultado con disciplina táctica, el visitante trató de imponer ritmo y volumen de juego para generar situaciones que le devolvieran la paridad.

Liga de Quito dominó el balón, pero el VAR anuló su festejo

El cuadro albo buscó el empate con mayor posesión y protagonismo ofensivo. Sin embargo, una revisión del VAR invalidó su gol y mantuvo intacto el triunfo parcial de Macará. (API)

En la segunda parte, Liga de Quito asumió el control territorial. El equipo dirigido por Pablo Sánchez adelantó su bloque y se instaló con mayor frecuencia en campo contrario, con la posesión como herramienta para abrir la defensa de Macará.

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En ese tramo, el cuadro universitario llegó a celebrar un gol de Deyverson, quien había ingresado desde el banco. Sin embargo, la jugada fue revisada y la anotación quedó invalidada por el VAR, tras confirmarse una posición adelantada del atacante brasileño.

Esa decisión sostuvo la ventaja de Macará y obligó a Liga de Quito a insistir con mayor urgencia. El visitante continuó acumulando aproximaciones, pero la estructura defensiva local respondió en los cruces y despejes, con un trabajo colectivo que le permitió sostener el 1-0.

Con el paso de los minutos, el partido se cargó hacia el arco defendido por Macará. Aun así, el equipo de Ambato resistió el tramo más exigente del encuentro y evitó que el dominio en la tenencia se transformara en un empate.

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Prettel, el antecedente del invicto y el impacto en la tabla

Liga de Quito llegó con una racha positiva, pero Macará la cortó en Ambato. El peruano Jesús Prettel volvió a sumar minutos en un duelo que dejó consecuencias en la clasificación. (LDU)

El choque en Ambato llegó con Liga de Quito en una racha sin derrotas. De acuerdo con el antecedente inmediato, el torneo ecuatoriano se reanudó el miércoles 1 de julio y el conjunto albo goleó al Orense en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un resultado que lo puso al día en partidos y lo ubicó, en ese momento, en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Fase 1.

En aquel compromiso, Liga de Quito abrió el marcador a los 33 minutos con un autogol de Sixto Mina. En el inicio del complemento, Rodney Redes amplió la diferencia y, a los 72, Quiñónez estableció la goleada.

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Con ese envión, el elenco capitalino afrontó el cruce del domingo 5 de julio frente a Macará con el objetivo de sostener un invicto de cinco partidos. En ese marco, el mediocampista peruano Jesús Prettel volvió a tener participación: estuvo en el campo hasta los 76 minutos del duelo en el Bellavista.

El triunfo le dio a Macará tres puntos determinantes como local y un resultado de alto impacto frente a uno de los equipos señalados como candidato. Para Liga de Quito, la derrota significó dejar pasar una ocasión importante de recortar distancia con los primeros lugares de la Liga Ecuabet 2026.

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