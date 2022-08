Con Sergio Peña, Malmö FF venció 3-1 al Sivesspor por la Europa League y está a un paso de la fase de grupos

Sergio Peña y el Malmö FF están a un solo partido de clasificar a la fase de grupos de la Europa League. (Malmö FF)

Malmö FF de Suecia venció 3-1 a su similar del Sivasspor de Turquía por el partido de ida de la última ronda clasificatoria a la fase de grupos de la Europa League 2022-2023. El volante peruano, Sergio Peña, ingresó a los 70 minutos del segundo tiempo.

El mediocampista de la selección peruana reemplazó a su compañero Erdal Rakip. El exjugador de Alianza Lima fue tomado en cuenta por su estratega Andreas Georgson como pieza de recambio para los últimos treinta minutos del encuentro luego que su equipo marcó el 3-1 definitivo.

El partido de ida por los Play off del campeonato europeo se jugó el jueves 18 de agosto en el Eleda Stadion de la ciudad de Malmö, Suecia. El peruano no estuvo desde el arranque debido a que jugó un duelo completo por la 18 fecha de la Liga sueca, Allsvenskan.

El duelo comenzó con el cuadro local volcado al ataque. Los dueños de casa crearon diferentes situaciones de peligro para el equipo turco. Por eso, a los 18 minutos del primer tiempo, el volante Moustafa Zeidan pudo anotar el primer gol del encuentro tras una increíble media vuelta desde afuera del área.

El tanto del empate llegó a los 30′ por medio del delantero nigeriano Leke James que, tras un gran centro por la banda izquierda, pudo conectar el balón de cabeza que venció totalmente al guardameta Johan Dahlin. Siete minutos después, antes de terminar la primera parte de este duelo, el Malmö se puso adelante del marcador gracias a la anotación del ‘10′ Anders Christiansen.

Resumen del Malmö FF vs Sivesspor

Resumen de la victoria por 3-1 del Malmö al Sivasspor. (Youtube)

El gol definitivo de la victoria lo convirtió el defensa central Niklas Moisander a los 68′ del tiempo complementario. Dos minutos después, el estratega de los ‘himmelsblått’ llamó al mediocampista Sergio Peña para coordinar su ingreso y así ayudar a la parte central de su equipo a tener más el control del esférico.

El encuentro de vuelta se jugará el 25 de agosto a las 12:00 pm (hora peruana) en el Yeni Sivas 4 Eylül Stadı en Turquía. Con una ventaja de 3-1, el equipo del peruano parte con una gran ventaja para lograr la tan ansiada clasificación a la fase de grupos de la Europa League.

Peña en el once ideal

Sergio Peña, futbolista del Malmö FF, fue incluido en el once ideal de la jornada 18 de la Allsvenskan. La elección del volante peruano en este equipo modelo es debido a su destacado rendimiento en la victoria que obtuvo su club por 3-1 ante el Sundsvall. El jugador blanquirrojo obtuvo un total de 89% de precisión de pases

El futbolista incaico comparte esta distinción junto a sus colegas Davor Blažević (Hammarby IF), Eric Larsson (Malmö FF), Even Hovland (BK Häcken), Mads Fenger (Hammarby IF), Niklas Hult (IF Elfsborg), Gustav Wikheim (Djurgårdens IF), Yasin Ayari (AIK Solna), Joel Asoro (Djurgårdens IF), Marcus Antonsson (IFK Värnamo) e Isaac Kiese Thelin (Malmö FF).

Peña y otros dos compañeros del Malmö en el once ideal. (dplus_sportSE)

