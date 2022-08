Juan Reynoso no convocará a Paolo Guerrero, pero señaló las pautas para su regreso

Paolo Guerrero no será citado por el DT de la selección peruana para el amistoso ante México en la próxima fecha FIFA

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, confirmó la ausencia del atacante Paolo Guerrero en la próxima convocatoria con miras a la fecha FIFA de septiembre.

El combinado de Perú se enfrentará en partido amistoso internacional ante la selección de México en Estados Unidos el próximo 24 de septiembre. Además, el martes 27, por confirmar, se disputaría un segundo duelo con un rival centroamericano.

Para ello, Reynoso tendrá que anunciar su primera convocatoria como técnico de la ‘blanquirroja’ en los primeros días de septiembre. El DT confirmó la presencia de la mayoría de los habituales convocados de la era del estratega Ricardo Gareca, pero también confirmó la ausencia de Paolo Guerrero que milita en Avaí FC de Brasil desde julio pasado.

EL ‘Cabezón’ expuso los motivos por los que no citará al delantero peruano y aseguró que la prioridad es que siga ganando minutos de juego.

“Paolo Guerrero siempre va a estar en lista porque yo entiendo que el DNI no marca el presente de los jugadores, más aún con la jerarquía y con lo que ha ganado Paolo en selección y sus equipos. Pero también entiendo que él se tiene que recuperar jugando. Y hacerlo hacer un traslado tan largo (a Estados Unidos) en este momento no es (necesario)”, indicó en declaraciones al programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

El estratega de 52 años abundó en su explicación y consideró que priorizará el llamado de nuevos futbolistas que amplíen el universo de jugadores convocados con miras a las siguientes Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

“A Paolo no lo vas a probar, tú sabes lo que te va a dar Paolo en competencia oficial y amistoso. Hoy me interesa conocer a los muchachos que no tienen tantos minutos en la selección, para ver como resuelven, como conviven porque después los nombres propios, como ‘Jeffry’ (Jefferson Farfán) o Paolo (Guerrero) son jugadores más que probados. Paolo acaba de jugar 80 minutos. Cuando empiece a jugar 90′ y 90′, cuando se le vea jugando cada tres días en el fútbol brasileño, sin molestias, cuando esté entero (le diré) ‘Ven, te veo en esta situación o te veo en esta formación, etc.’ y seguro va a querer regresar gustoso”, afirmó.

Desde su fichaje con Avaí FC, Paolo Guerrero ha disputado tres partidos, uno como titular y dos ingresando desde el banco de suplentes, y sumó 118 minutos de juego.

Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, analizó el desempeño de Raúl Ruidíaz en la era de Ricardo Gareca

Reynoso confía en Ruidíaz

Juan Reynoso se reafirmó en la eventual citación de Alex Valera, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño. Pero fue enfático en ponderar a Raúl Ruidíaz y reconoció que es un futbolista de su agrado.

“A mí me gusta mucho, y creo que no es un secreto, Raúl (Ruidíaz). Es uno de esos delanteros que no los quieres marcar porque pareciera que no está en la cancha, te desconecta y piensas que no se va a mover o no te va a picar. Pero de pronto te frustras porque ya te marcó”, aseveró.

Luego, dio su impresión respecto al desempeño de la ‘Pulga’ en la selección peruana en los últimos años. Reynoso afirmó que “no le ha favorecido, por momentos, la estructura de juego”. Y agregó que las oportunidades que ha tenido el delantero han sido en el contexto de partidos desfavorables: “No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas o para que termine definiendo en un espacio vacío en el área”.

