Cardenal Barreto responde a la intención de Waldemar Cerrón de intervenir iglesias: “Una amenaza vil”

El cardenal Pedro Barreto no se quedó callado y le respondió al congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien advirtió que, si los Obispos del Perú ingresaban a temas políticos y económicos, daban pie a que ellos intervengan la Iglesia Católica.

En esa línea, el representante del catolicismo en el país calificó como “una vil amenaza” la intención del hermano de Vladimir Cerrón, ya que los parlamentarios no tienen el poder lograrlo, sino que este le pertenece a la sociedad civil.

“Por supuesto que es una amenaza que yo diría que es vil, porque consideran ellos que tienen el poder, pero el poder no está en ellos, está en la sociedad civil, y la Iglesia católica tiene un reconocimiento que está reconocido en la Constitución y por la historia. La Iglesia no es advenediza a la sociedad peruana, está en la esencia de la república. Yo respeto la opinión del congresista Waldemar Cerrón, pero no aceptamos bajo ningún concepto este tipo de chantajes o amenazas”, declaró a Canal N.

Como se recuerda, Cerrón Rojas se mostró disconforme con que la Iglesia Católica se haya pronunciado sobre la crisis sociopolítica que se vive en el país, la cual “se manifiesta en una lucha interna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”, según indicaron los representantes de la Conferencia Episcopal Peruana

A través de su cuenta de Twitter, el vocero de la bancada del lápiz criticó que ellos tengan la intención de intervenir en temas gubernamentales. “Si la Iglesia católica ingresa a los temas del Estado y gobierno, están dando el gran paso para que los poderes intervengan en su organización y cuentas económicas. Un buen avance para nuestros pueblos”, redactó.

Esto ocasionó que la exlegisladora de Fuerza Popular, Luz Salgado, llame “comunista” a Cerrón y le increpe que no iba a permitir que nadie se meta con la Iglesia Católica. Asimismo, le recordó la situación que se vive Nicaragua, en donde el gobierno del presidente Daniel Ortega ha iniciado una represión y persecución en contra de la Iglesia nicaragüense.

“No amenaces comunista, no queremos que aquí se repita lo de Nicaragua; los católicos saldremos a morir como mártires si te enfrentas a nosotros, no tenemos temor en defender nuestro Credo y nuestra Iglesia”, respondió Salgado en la caja de cometarios del tuit del hermano de Vladimir Cerrón.

Ante ello, Waldemar dejó en claro que no es ninguna amenaza. “Se está describiendo una situación. Soy Hijo de Dios”, precisó.

En tanto, su correligionario, Guido Bellido, manifestó que solo espera que dicho encuentro “no sea para sumarse al golpismo”.

“La Iglesia Católica tiene deuda millonaria con el Perú por los hechos históricos, ahora están con el pueblo o con el golpismo. Presidente Pedro Castillo, informe al pueblo sobre el Concordato, el pueblo tiene que saber”, señaló.

