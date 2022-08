Ministro Modesto Montoya intentó defender a Pedro Castillo por nuevo “lapsus” con Jorge Basadre

Pedro Castillo se confundió al momento de citar al ilustre tacneño.

A través de Twitter, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, se pronunció sobre las críticas que ha recibido el presidente de la República, Pedro Castillo, quien el último miércoles confundió el nombre del historiador tacneño, Jorge Basadre, durante su discurso por el aniversario 93 de la reincorporación de Tacna al Perú.

Resulta que el titular del MINAM escribió algunos ejemplos de “lapsus” que cometieron congresistas y algunos periodistas. El propio ministro se habría tomado la molestia de registrar cada error para respaldar su defensa al jefe de Estado, quien es reiterativo en sus errores al momento de dirigirse verbalmente a la población.

“Ayer, un ilustre congresista limeño con estudios de posgrado en el extranjero, que califica de incompetente a los ministros, dijo: “No hay peor ciego que el que no puede ver” A nadie le llamó la atención”, tuiteó Modesto Montoya.

“Hoy, el presidente del Perú dijo José Basadre en vez de Jorge Basadre. La equivocación se convirtió en la noticia del día, repetida tantas veces... en el mismo canal”, señaló.

Asimismo, continúo comparando cuál de los errores, si el de Pedro Castillo o el de los periodistas, era peor.

“El mismo congresista, en un entrevista anterior, dijo “de muto propio”. Tampoco sorprendió”, “el culto periodista dijo algo así como “Si llegase el momento...”. Ahí la verdad, pregunto a los expertos si esa conjugación es correcta...”, mencionó.

“La periodista estrella del domingo del mismo grupo dijo que un millón de metros cúbicos es un millón por un millón por un millón de metros. Descomunal error que no causó la mínima preocupación”, agregó.

Sin embargo, Modesto Montoya no esperó que una gran mayoría de usuarios de Twitter comentaran su publicación con rechazo.

Como se recuerda, el mandatario llamó “José” a Jorge Basadre durante la lectura de su discurso en Palacio de Gobierno. El hecho fue registrado por las cámaras del canal del Estado y se volvió viral en cuestión de segundos en diferentes plataformas de redes sociales, causando las críticas.

“Si Tacna no se doblegó, este gobierno tampoco se doblega. Si Tacna no se doblegó, este gobierno seguirá siempre adelante”, dijo en un inicio, para luego citar al ilustre peruano. “ Como diría nuestro historiador José Basadre , Perú es un problema, pero también una posibilidad. Y este gobierno es una posibilidad para todos los peruanos”, enfatizó el Jefe del Estado.

Pedro Castillo y sus últimos “lapsus”

Cabe mencionar que no es la primera vez que el dignatario comete este tipo de errores que lo centran en las críticas en redes. Hace unos días, desde Sechura, Piura, saludó a Arequipa y a Huánuco por su “independencia” al intentar referirse a su aniversario de fundación.

“Quisiera saludar a la región de Huánuco y a la región de Arequipa porque el día de hoy también conmemoran un año más de su independencia”, manifestó durante su participación en el Panel Forum del Proyecto Bayóvar.

Asimismo, durante su última visita a Junín, volvió a confundirse y dijo que se sometió a sobornos.

“Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, nos les gusta que me haya sometido a chantajes y es que he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas, más de 30 mil millones de soles, para el pueblo peruano”, expresó el mandatario durante la clausura de la ceremonia por el 198 aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

