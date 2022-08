Diego Melián y el nivel de los arqueros en el Perú: “Hay que darles competitividad para salir al extranjero”

El portero uruguayo elogió a varios guardametas nacionales y se refirió a la chance de seguir en territorio incaico. (Sebas Del Solar)

Diego Melián es uno de los arqueros extranjeros que mejor nivel ha mostrado en los últimos año en la Liga 1. Su relevancia ha sido vital para que Deportivo Municipal, en ciertos instantes del año, haya tentado la opción de luchar por el Apertura, aunque finalmente el equipo en sí haya decaído en su rendimiento. Sin embargo, el futbolista uruguayo ha sido tan importante que se llegó a vocear la posibilidad de que juegue por la ‘bicolor’ en el futuro, algo que descartó por la cantidad de porteros en el Perú.

“El arquero peruano es muy bueno. Porteros hay y de sobra. Lo que hay que empezar a hacer es que sean más competitivos y darles esa rivalidad a la hora de poder dar un paso hacia adelante en lo que es salir al exterior. Para poder tener esa preponderancia internacional en la selección y todo eso conlleva, hay que dar ese salto para que los arqueros puedan ser competitivos afuera”, señaló en una entrevista para el programa ‘Entre Ceja y Ceja’.

En efecto, en la actualidad solo Pedro Gallese se desempeña en el exterior (Orlando City de la MLS) y antes que él salió Carlos Cáceda a Tiburones de Veracruz, aunque al poco tiempo dejó el club mexicano para buscar continuidad ante las pocas posibilidades de jugar por el titularato del ‘Pulpo’. Después, todos militan en el torneo local y no han podido pegar el salto.

Ahora, el uruguayo reconoció la proyección y el nivel de algunos guardametas nacionales, dejando en claro que hay uno que es su debilidad. “Lo de Saravia en el clásico fue impresionante. Están Duarte y Solís en Cristal. Zamudio es un arquero que me encanta cómo ataja, está consolidado. Enríquez en Binacional”, comentó.

El portero salvó a Alianza Lima de manera increíble ante los remates de Sporting Cristal en el Nacional. (Video: GOLPERU).

Del mismo modo, Diego Melián aseguró que su presencia no es por quitar el puesto a un chico con futuro, sino que lo ve como una forma de aportar sus conocimientos y experiencia para que haya una mejor competencia.

“Yo creo que hay un montón de arqueros y hay que darles la importancia que se merecen. Obviamente, nosotros tratamos de venir a aportar. Lo que me parece que se confunde es esa sensación de que el extranjero viene a querer quitar algo y nada que ver. Nosotros tenemos que aportar, ayudar a que los demás se hagan más grandes y hacer nuestro trabajo que, al final de cuentas, todos queremos pensar en nuestro futuro y lo mejor para cada uno”, explicó.

Diego Melián y la chance de la nacionalización

Por otro lado, el jugador de 30 años confesó que tiene la intención de empezar a realizar sus trámites para ser peruano y así no ocupar una plaza de extranjero. La opción de quedarse para abrirse en el mercado nacional también es una alternativa para su carrera.

“Eso lo tengo entre mis objetivos (la nacionalización), pero más que nada por lo que es el cupo. Pensando en el club y a futuro. Me siento muy cómodo acá y es sincero decir que me gustaría quedarme muchos años más. Después las cosas se pueden dar o no, pero en marzo cumplo el tercer año y en marzo puedo empezar con el trámite. Mi idea es iniciarlo si logro quedarme en Perú porque termino contrato en diciembre”, confesó.

Como se mencionó líneas arriba, el exgolero de Racing de Montevideo es uno de los más destacados en el certamen doméstico. Esta temporada lleva 23 partidos jugados y su relevancia es tan alta que es el capitán del equipo.

Diego Melián es el capitán de Municipal y uno de sus mejores jugadores. (Difusión)

