Chupetín Trujillo reacciona a escena de ‘Pantera del Callao’ en cine para adultos

Otro personaje de Internet debuta como actor de cine para adultos en Perú.

Desde el 2019, este pintoresco personaje ganó popularidad en las redes sociales por los comentarios que recibía mientras realizada transmisiones en vivo de su programa, que aparentemente tenía un corte infantil. Con el paso del tiempo, el concepto del mismo cambió y se convirtió en una ventana para exponer las diversas facetas del peruano.

Sorprendiendo a su comunidad, en 2022 el payaso, conocido como Chupetín Trujillo, anunció su incursión en el cine para adultos junto a Inka Productions. No pasó mucho tiempo para que otros creadores le sigan los pasos y se unan a esta exposición en Internet.

Con la popularidad que obtuvo la escena del creador del “Gaaa”, la productora se animó a sumar a otro personaje conocido en Callao. Se trata de la ‘Pantera’, nombre artístico que adoptó el peruano detrás de la mascota del club rosado.

Póster de la película "La Pantera de Inka".

Chupetín Trujillo reacciona a escena

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el trujillano Edgar Mendoza dedicó una publicación a este hombre detrás del muñeco que representa al recordado dibujo animado.

Este usó una captura de la película para adultos, la cual usó para describir lo que vio con el mensaje: “jajaja, y qué te digo ahora, jajaja. Dilo, nomás, chamba es chamba, oe, pantera. Gaaa”. Este post ha recibido más de 5 mil “me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

La película, que lleva el nombre de “La pantera de Inka”, ha provocado que los usuarios creen divertidos memes y lo comparen con lo grabado con Chupetín.

Reacción de Chupetín Trujillo en Instagram

¿Qué pasó con la mascota de Sport Boys?

Aunque su participación en el cine no apto para menores de edad logró tener popularidad en las redes sociales, esto no habría sido tomado a bien por los miembros del club de fútbol con el que se sentía identificado.

Por medio de su cuenta de Tiktok @misilerasba dedicó un extenso discurso a los hinchas y a aquellos que se sintieron incómodos con su presencia. Con su exhibición y las críticas recibidas, este ha dado un paso al costado en su actividad, renunciando a la continuidad como personaje del SB.

“Si he afectado en algo al club, pido disculpas a todos. Para que no me estén atacando, ustedes elijan a la persona que quieren. Desde ahora seré la ‘Pantera del Callao’. Para adelante, ya que en el estadio no me verán con el traje. Yo no vivo del Boys, yo tengo mi trabajo, mis habilidades”.

Conoce a la 'Pantera del Callao', exmascota del Sport Boys.

Sumado a esto, precisó que sus auspiciadores le han brindado su apoyo para que continúe laborando con las marcas que lo siguen representando hasta la fecha.

¿Qué es Inka Productions?

Se trata de una empresa que se encarga de la producción de películas y contenido dedicado a un público adulto, el cual posee escenas explícitas y sexuales no aptas para menores de edad.

Aunque ya llevan un tiempo mostrando sus proyectos en Internet, su nombre ganó notoriedad cuando Peter Arévalo anunció que se unirían a la tanda publicitaria de su canal digital. Meses más tarde, presentarían a Chupetín Trujillo como uno de los invitados especiales para la grabación de una película que se hizo viral en las redes sociales.

