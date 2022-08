Adolfo Aguilar tuvo emocionante reencuentro con el señor Ramos de ‘El Último Pasajero’

Adolfo Aguila tuvo emocionante reencuentro con el señor Ramos de ‘El Último Pasajero’ | Instagram

Este último jueves 18 de agosto, el presentador de TV Adolfo Aguilar caminaba por las calles de la capital sin imaginar que se encontraría con el señor Ramos, quien formó parte de ‘El Último Pasajero’, exitoso programa concurso que condujo el también actor años atrás.

A través de Instagram, el expresentador de ‘Yo Soy’ compartió imágenes de este inesperado reencuentro. “¿Qué posibilidad hay de estar en la calle y de encontrarte con el señor Ramos?”, expresó para luego mostrar el rostro del hombre que lo acompañó por largos años en Latina TV.

Como se recuerda, el señor Ramos solía aparecer al final de cada programa para probar las llaves que le entregaban los jóvenes participantes. Si esta era correcta, gritaba a viva voz “¡Encendió!” y luego bailaba la pegajosa canción ‘Sube al bus’.

Evidentemente, Adolfo Aguilar no pudo evitar ponerse nostálgico y revivió este momento para la alegría de sus seguidores. “¿Encendió?”, preguntó, a lo que el señor Ramos respondió: “¡No encendió!”. Acto seguido, ambos estallaron en risas.

‘El Último Pasajero’ fue la versión peruana del popular programa argentino. Bajo la conducción de Adolfo Aguilar y Jesús Alzamora, el espacio de Latina premiaba al colegio ganador con un viaje de promoción todo pagado para 14 estudiantes. Se emitió por pimera vez en el 2011 y su última transmisión se dio en el 2015.

Adolfo Aguilar y el señor Ramos en 'El Último Pasajero'. (Latina TV)

Agradecido con ‘El Último Pasajero’

En el 2020, cinco años después de la cancelación del programa, Adolfo Aguilar recordó con nostalgia su paso por el programa, el mismo que consolidó su carrera como presentador de TV.

“Hoy me desperté con nostalgia de un gran programa: ‘El Último Pasajero’. Dos temporadas geniales de mi vida. Gracias a todos los colegios que participaron... Podrás superar la infidelidad de tu ex, pero nunca que tu promo no haya participado en El Último Pasajero”, escribió en Twitter junto al hashtag #TodoPorLaPromo.

Adolfo Aguilar recordó su paso por 'El Último Pasajero'. (Twitter)

¿Por qué se canceló el programa?

Aunque ‘El Último Pasajero’ inició con pie derecho, pronto fue blanco de críticas por estar envuelto en varias polémicas entre los participantes, que se trataban de estudiantes de diferentes colegios del Perú. Como se sabe, algunos de los retos consistían en raparse el cabello y comer insectos.

Luego de que una alumna terminara con un problema estomacal por ingerir cucarachas , la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) sancionó al espacio de Latina TV con una multa de 10 UITS (en aquel entonces S/ 38.500) por faltar a los principios de “fomento de la educación, cultura y moral de la Nación, y de protección y formación integral de niños y adolescentes” de la Ley de Radio y Televisión.

Esta denuncia junto a otras que le precedieron terminaron por cancelar ‘El Último Pasajero’, que cada vez luchaba por ganarle en rating a su competencia directa: ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’.

