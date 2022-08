Carlos Tevez se refirió a Carlos Zambrano y Darío Benedetto previo al Boca vs Rosario Central

Carlos Tevez, técnico de Rosario Central e ídolo de Boca Juniors, se pronunció respecto al incidente entre los futbolistas del ‘Xeneize’, Carlos Zambrano y Darío Benedetto, del pasado domingo 14 de agosto.

Carlos Zambrano y Darío Benedetto regresaron del descanso del entretiempo del choque ante Racing Club con marcas en el rostro y cuello, respectivamente. Posteriormente, se confirmó un incidente entre ambos futbolistas en el vestuario.

En consecuencia, ambos jugadores fueron sancionados por el club y fueron separados del plantel profesional por los siguientes dos partidos. Por lo tanto, estarán ausentes ante Rosario Central y Defensa y Justicia.

‘Carlitos’ fue consultado por las bajas de Zambrano y Benedetto en el rival de turno por el torneo argentino, y consideró que, pese a las ausencias, le preocupa su equipo y ponderó el nivel de jugadores del ‘Xeneize’.

“Todavía no tengo el equipo, tengo la lista de concentrados, pero todavía no tengo el equipo. No, no me modifica nada porque jugamos contra Boca y creo que Boca tiene grandes jugadores para hacerle frente a cualquiera. No solamente por los nombres, también por el equipo. Es muy difícil para mi defender todo el partido. Boca tiene jugadores que te saca a uno o dos jugadores, entonces, si planteas un partido solo para defender será imposible ganarlo. Lo pienso así”, dijo el ‘Apache’ en relación con la ausencia de Zambrano y Benedetto.

Tevez fue jugador y referente de Boca Juniors en su época como jugador. Ahora vuelve al estadio la Bombonera y aseguró que lo importante es que sus dirigidos “disfruten” el duelo. Además, manifestó su agradecimiento a los hinchas que están preparando un recibimiento amistoso para el ‘Apache’.

“Son partidos que se tienen que disfrutar. Son muy chicos y hablar del disfrute de un partido tan importante para ellos como conocer y jugar por primera vez la Bombonera. Uno les puede aconsejar, se le puede decir que tiene las mismas dimensiones que cualquier otra cancha, pero después cuando uno está allí ante tanta gente y ver esa cancha no es normal. Pero vamos a hacer lo mejor posible para traer un buen resultado. No me sorprende en nada la gente de Boca. Siempre estaré agradecido porque me dieron todo. No me sorprende en nada lo que me vayan a dar y como me van a recibir en mi casa. Siempre será mi casa. Hoy me debo a Central y estoy muy feliz”, afirmó.

Riquelme sobre Zambrano y Benedetto

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se pronunció respecto a la sanción y los incidentes entre Zambrano y Benedetto. El directivo ‘Xeneize’ lo calificó como una “discusión” y que los futbolistas tienen que “reflexionar” sobre lo ocurrido.

Riquelme aseveró que en un plantel de fútbol se presentan diferencias, pero es “raro” que se manifiesten durante un partido oficial debido a que “normalmente estás enojado con el rival”. Asimismo, consideró que las discusiones deben de quedar en el vestuario. También informó que Zambrano y Benedetto conversaron y resolvieron el tema.

La leyenda de Boca Juniors continuó hablando sobre el caso Zambrano y Benedetto. (Video: ESPN).

