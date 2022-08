Selección peruana: Juan Reynoso analizó a México y reveló que tiene una base para el amistoso

El técnico de Perú se refirió al amistoso de finales de setiembre con los 'aztecas'. (ESPN Perú)

Tan pronto Juan Reynoso fue nombrado nuevo entrenador de la selección peruana empezó con sus labores. Entre ellas estaba la visita a los estadios para ver de cerca a algunos jugadores que le pueda llamar la atención en la Liga 1, aunque también tiene en agenda, y lo estaría haciendo en estos días, diversas conversaciones con los jugadores del plantel de cara al amistoso que se viene ante México. En ese sentido, el técnico habló del próximo rival y contó que tuvo contacto con algunos de sus futbolistas.

“Es un equipo con mucho estado de ánimo y tiene grandes jugadores. Me ha tocado dirigir a varios, no solo en el club, sino que también al equipo All-Star. Me trataron de maravilla porque nos acompañó toda la gente de selección. Es como si hubiera sido el ‘Tata’ Martino en su momento, pero con mi cuerpo técnico. Después iba el preparador de porteros, el médico, los fisios”, reveló en una entrevista para el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

En definitiva, esta experiencia le permitió acceder al manejo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), catalogándola como de primera categoría, además de que aseguró haber conversado con algunos elementos que militan en el propio certamen ‘azteca’. “Conozco de cerca la logística de la selección mexicana, que es de primer mundo. Con la mayoría hemos interactuado, de repente no con los que están en Europa, pero me ha tocado ir a ver entrenamientos de ellos y la verdad es que son grandes jugadores”, dijo.

Juan Reynoso dirigió al Cruz Azul y a Puebla en México. (Liga MX)

Y es que el ‘Cabezón’ tuvo la chance de ser el DT de un combinado de la Liga MX (tras su gran campaña con Cruz Azul), el cual se midió ante uno de la MLS. En un principio, los estadounidenses disputaban el conocido ‘MLS All-Star Game’ a mediados de cada año con un club europeo. Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID-19, optaron por jugar ante sus ‘vecinos’ debido a que las entidades de otros continentes no podían realizar sus habituales giras.

Es ahí que, el año pasado, Reynoso encabezó al equipo que perdió por penales 2-3 ante sus pares norteamericanos. En aquella ocasión, pudo dirigir a Pedro Aquino, volante del América, y enfrentó a Pedro Gallese (Orlando City) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).

Juan Reynoso en la previa al Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX. (USA TODAY Sports)

Momento de la selección mexicana

Por otro lado, se refirió a la actualidad del ‘Tri’, que si bien clasificar al Mundial de Qatar 2022, sufrió muchos contratiempos para lograr dicho objetivo. Esto no es un motivo para que Juan Máximo desconfíe, pues agregó en la faceta en donde podría complicar a la ‘blanquirroja’. “Están en un momento de duda porque no hay mucha credibilidad en el entorno con la selección, pero es un equipo que si lo dejas jugar, con espacios, te va a complicar”, contó.

Asimismo, se mostró sorprendido por el hecho de que el primer partido que le tocará estar al mando del elenco nacional será ante México. “Es de esas curiosidades de la vida que mi primer partido con la selección me toca contra un equipo que conozco y bastante, de adentro y afuera”, mencionó.

Justamente, su pasado en el Puebla y en la ‘Máquina Cementera’ (con títulos incluidos), servirán para que tenga un panorama más claro y así pueda planear una estrategia para contrarrestar a la escuadra de Gerardo Martino.

Erick Gutierrez celebrando con Raúl Jiménez el gol de la clasificación de México al Mundial de Qatar 2022 tras ganar a El Salvador. (REUTERS)

Base de jugadores

Ahora, con miras a ese amistoso, el extécnico de Melgar manifestó que ya tendría una base de jugadores para su once de estreno. “Tengo nueve de los once ya cerrados, quizá ocho. Esto de los amistosos se complica porque hay molestias de último momento, etc., pero de ocho a nueve están fijos. Mucho va a depender del presente de los jugadores de aquí hasta el amistoso”, declaró para Radio Ovación.

En esa línea, prácticamente iría el último equipo que alineó ante Australia en el repechaje. Por ahí podría estar ausente Miguel Trauco (sin equipo), o alguno más, dependiendo de cómo transcurran las próximas semanas.

DATO:

El amistoso entre Perú y México es el sábado 24 de setiembre a las 20:00 horas.

SEGUIR LEYENDO