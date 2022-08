Juan Reynoso aseguró que su buen presente es gracias a Alianza Lima

Juan Reynoso recordó su polémica en Alianza Lima.

Juan Reynoso viene dando entrevistas en varios medios deportivos desde que asumió el mando de la selección peruana. En conversación con Equipo F, el ‘Cabezón’ fue consultado por un tema muy aparte de la ‘bicolor’: su relación con Alianza Lima. El estratega nacional no tuvo un buen desenlace con el cuadro ‘blanquiazul’ en su etapa como futbolista, pese a ello reconoció su agradecimiento hacia la institución ‘victoriana’.

“Yo estoy muy agradecido con Alianza. Lo que soy hoy como gente de fútbol es por Alianza. Yo crecí en ese vestuario, hoy entiendo porque me tocó pasar por Alianza, la ‘U’ y Cristal, a veces de jugador o a veces como técnico, y sé la esencia con los que no hacen crecer ahí”, enfatizó Juan Reynoso para las cámaras de ESPN Perú.

El actual técnico de la selección peruana conforma la lista de futbolistas que defendieron las camisetas de los clubes más grandes del país: Alianza Lima y Universitario de Deportes. No obstante, en su etapa como jugador, fue parte de una polémica. ¿Por qué? El ‘Cabezón’ se mudó de la Victoria a Ate de forma directa y él siendo capitán de los ‘íntimos’. Algo insólito en la historia del balompié nacional.

Juan Reynoso jugó en Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Ahora, muchos años después, Juan Reynoso reconoce que cometió un error. Máximo siente que debió salir a decir qué pasó en ese momento y que fue preso de su silencio por no querer generar polémica. “Tuve culpa porque lo mío era asegurar mi familia, no era no querer estar en Alianza. Pero si me dijeron cosas a mí y a mi padre que nos ofendieron”.

El DT de la ‘blanquirroja’ sostuvo que esa equivocación la volvió a cometer con Cruz Azul. El peruano estuvo envuelto en una controversia con la directiva de la ‘Máquina Cementera’ por su contrato y no salió a declarar, hasta el momento, sobre lo que aconteció. “Me decía un amigo ‘cuando pase algo, déjala secar que el viento se la lleva’”.

Sentimientos por Alianza Lima

Juan Reynoso aseguró que sus mejores amigos los hizo en Alianza Lima. “Cuando salí campeón con la ‘U’, me fui a celebrar con los muchachos. A su vez, cuando ellos clasifican a Libertadores tras ganarle en penales a Cristal, yo estaba en el estadio y nos fuimos a celebrar”.

“Siempre fue cercana la relación, hoy me habló con muchos, me veo con muchos porque la verdad yo si quiero a Alianza. Al final se mal entendió y yo asumo mucha parte de culpa por desinformar o por no hablar”, complementó.

“Es un club que yo llevó en el corazón y estoy muy agradecido por como me formaron. Hoy mi presente partió de ahí. Uno no puede negar la casa de donde salió”, finalizó el estratega de la selección peruana.

El debut de Juan Reynoso

Volviendo a los temas de la selección peruana, Juan Reynoso se refirió a su primer partido al mando de la ‘blanquirroja’. Su debut será frente a una selección que conoce muy bien: México. Este compromiso se disputará el próximo sábado 24 de setiembre y tendrá como escenario el Rose Bowl de California, Estados Unidos. Aún no se ha confirmado la hora del encuentro.

“Es un equipo de mucho estado de ánimo. Tiene grandes jugadores, me ha tocado dirigir a varios, no solo en el club, sino también en el equipo de All Stars. La verdad que me trataron de maravilla. Conozco de cerca la logística de la selección mexicana que es de primer mundo. Si los dejas jugar, te van a complicar con los espacios”, declaró.

Juan Reynoso se refirió a la selección mexicana, con quien debutará en el banquillo de la 'bicolor'.

SEGUIR LEYENDO