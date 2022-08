Pedro Castillo asegura que se busca “emborrachar al pueblo” con noticias falsas

Pedro Castillo asegura que lo discriminan por ser un hombre del campo | Canal N

Tras una semana marcada por inusuales eventos, el presidente Pedro Castillo visitó la región de Piura desde donde brindó un discurso. Durante su intervención criticó la actitud del Ministerio Público que recientemente se presentó en Palacio de Gobierno en busca de Yenifer Paredes, su hija no biológica. Asimismo, señaló que ha desde que inició su mandato ha sido discriminado por la oposición.

Al referirse a los “males” que aquejan al país, Pedro Castillo mencionó la existencia de un sector que se habría empecinado con su gobierno. “Hoy ha entrado inclusive a Palacio, han entrado a mi dormitorio”, dijo el mandatario en referencia al operativo del Ministerio Público y la Diviac que tenía como finalidad detener a su cuñada. Segundos después hizo un llamado a detener ese tipo de prácticas olvidando que la Fiscalía es un ente autónomo.

“Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo”, dijo el mandatario desde Sechura para recalcar que vivimos en un época “totalmente racista” y aseguró ser blanco de críticas “porque no hablo como ellos, porque no me siento en mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo”. Asimismo, recalcó que no se separará del pueblo que lo eligió en las urnas.

Pedro Castillo durante su discurso en Sechura, Piura. (Foto: Andina)

Durante el desarrollo de su discurso, el presidente mencionó proyectos de su gobierno como el ingreso libre a las universidades y cuestionó la labor previa del Estado frente a las familias de policías caídos. “Cada vez que vengo a Piura encuentro madres y niños que se enfrentan a la orfandad”, señaló para luego indicar que las normas hechas en torno al tema han servido para alimentar la delincuencia. Sin embargo, no presentó prueba alguna de que este comentario sea cierto.

Ultimátum a su ministro

En compañía del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, y frente a la población de Sechura, el presidente Pedro Castillo indicó que le daría una “tregua” al miembro de su gabinete a fin de que ponga en marcha el proyecto de Bayóvar. “Señor ministro, usted tiene el plazo inmediato para hacer cristalizar y se trabaje este proyecto”, indicó para luego lanzar una advertencia al resto de su gabinete.

“Los ministros han venido a trabajar y si no responden al pueblo lo vamos a lamentar”, dijo el jefe de Estado. “Ustedes y nosotros venimos de lugares más duros, de la diversidad, del seno de la pobreza, donde nos hemos comido nuestros frijoles con nuestro propio sudor. A veces se quiere emborrachar al pueblo con falsas noticias, pero el pueblo sabe quiénes somos. Sabe de dónde venimos y a qué hemos venido”, agregó.

Pedro Castillo junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre.

Sobre la campaña agrícola, Pedro Castillo dijo que se ha asegurado la compra de fertilizantes; sin embargo, se trata de una adquisición que requirió mayor celeridad dada la crisis de alimentos anunciada. Por su parte, el mandatario prefirió enfocar su discurso en las dificultades que los agricultores han afrontado a partir de las migraciones hechas del campo a la ciudad.

A modo de solución a los problemas que enfrenta la región norteña, principalmente ligada a la agricultura, anunció que se declarará en Estado de emergencia la atención para brindar agua a todos los pueblos del país. “No se puede permitir que tras 200 años de vida republicana las familias salgan con su cartel pidiendo agua, escuelas y seguridad”, indicó el presidente de la república ante la población de Sechura.

