Lady Camones solicita al presidente Pedro Castillo garantizar la seguridad del Congreso

Lady Camones envía carta a Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Lady Camones, pide garantizar la seguridad de los miembros del Parlamento e instalaciones tras un llamado de marcha de organizaciones sociales . Este documento fue enviado por la tarde del 14 de agosto al jefe de Estado, Pedro Castillo. Además, mencionó su “disconformidad” por las últimas declaraciones del presidente de la República y el premier.

“Me dirijo a usted para expresar mi saludo y, a la vez, comunicar mi profunda preocupación y disconformidad por sus declaraciones y las del presidente del Consejos de Ministros, Aníbal Torres, en las que hacen un llamado a marchas de organizaciones sociales de diversas regiones del país hacia la ciudad de Lima, situación que podría generar enfrentamientos y daños a la propiedad pública y privada”, se lee en la misiva.

Asimismo, indicó que lamenta las últimas expresiones y que solo estarían quebrantando el orden democrático, e incluso “acarrearían responsabilidad constitucional y penal para los funcionarios que se vean involucrados en dichas movilizaciones”.

Desde otro punto, volvió a recalcar que tienen la obligación de atender el pedido según el artículo 98°. “Solicitamos se sirva a disponer, ante la instancia competente, las acciones necesarias para garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones del Congreso, recordándole la obligación para atender este pedido, con la finalidad de prevenir hechos de violencia que podrían generarse como resultado de las movilizaciones convocadas en contra de nuestro Parlamento Nacional”, mencionó Camones.

Declaraciones de Aníbal Torres

El último jueves 12 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se dirigió al Congreso de la República con un provocador mensaje. Mencionó que se pondría a disposición del Legislativo tras invocar a la población a ejercer la violencia contra el Parlamento

“El Congreso tiene ese derecho (a la censura). No me muero por un carguito, voy a seguir defendiendo al gobierno de Pedro Castillo desde dentro o fuera porque estoy con el pueblo. No me voy a ir”, declaró Torres.

Pedro Castillo y Aníbal Torres en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, fue el miércoles 11 de agosto que el premier hizo un llamado al público de las provincias a movilizarse hacia Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política. Esto sucedió durante la primera reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales del Perú.

Comunicado de la presidenta del Congreso, Lady Camones, al mandatario de la Nación, Pedro Castillo.

