Lady Camones sobre Wilmar Elera: “Él ha indicado que no renunciará y nosotros no podemos hacer otra cosa ahí”

Lady Camones sobre Freddy Díaz: "se debe seguir el debido proceso" | VIDEO: TV Perú

Lady Camones, actual presidenta del Congreso, se pronunció esta mañana sobre cómo va el caso de investigación contra el congresista Freddy Díaz, quien fue denunciado por una trabajadora del parlamento por abuso sexual.

Ante esto, la legisladora mencionó que todo se está realizando con el debido proceso, pero que se deben respetar los plazos estimados porque es parte de la investigación que se le atribuye a su colega.

“Corresponde en atención al debido proceso que nosotros dentro de la Comisión de Ética se realice las investigaciones respetando los plazos, las acciones las estamos tomando de manera inmediata”, expresó Camones.

Además, indicó que este caso se están dando dos tratamientos distintos, uno a cargo del Ministerio Público y otro en el Parlamento Nacional, de carácter político.

“Nosotros como Congreso estamos contacto con ella para darle todo el soporte y todas las facilidades para -de alguna manera- mitigar los efectos de tan lamentable hecho”, expresó.

“Son dos tratamientos distintos: uno el que corresponde al Ministerio Público, que tiene sus procedimientos y sus plazos, y otro es el juicio político que hacemos nosotros, donde no solo hablamos del hecho grave de la violación, sino el uso incorrecto de las instalaciones del Congreso en el uso de bebidas alcohólicas”, añadió.

Lady Camones, presidenta del Congreso, se pronunció sobre denuncias contra Pedro Castillo

Recordemos que el Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país para Freddy Díaz y detalló que como parte de la investigación en su contra, recibieron el testimonio de la víctima y la declaración de los testigos del caso.

“Como parte de la investigación que se le sigue, el sábado 30 de julio, la Fiscalía recibió la declaración de la agraviada en cámara Gesell, así como la declaración de testigos. Por su parte, el investigado, no asistió a la citación programada”, señaló en Twitter.

Caso Wilmar Elera

Por otro lado, fue consultada por las medidas que ha tomado el Congreso ante las últimas declaraciones vertidas por Wilmar Elera, quien es el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva. Como se recuerda, el parlamentario intentó justificar el hecho de violación que habría realizado su colega Freddy Díaz.

Somos Perú respetará decisión de Comisión de Ética si decide investigar a Wilmar Elera

“Sobre el caso del congresista Elera, el próximo lunes la Comisión de Ética también está tomando acciones sobre las terribles declaraciones en atención a este lamentable hecho. Yo he hablado con él exigiéndole respeto a las mujeres y también exigiéndole las disculpas públicas. El tema de la renuncia se le ha solicitado, pero él ha indicado que no (va a renunciar). Nosotros no podemos hacer otra cosa ahí, ya veremos cuáles son los resultados de la Comisión de Ética , mucho va a depender de la delegación. Realmente como Congreso, lamentamos que estemos viviendo una situación de ataque constante hacia las mujeres”, sostuvo ante los medios de comunicación.

“El primer mensaje que dimos como Mesa Directiva, dijimos que nuestra lucha iba a ser frontal contra la violencia hacia las mujeres. Vamos a proteger a los niños y definitivamente aquí nadie blinda a nadie y si son congresistas los que están faltando a lo legal y están cometiendo actos de esta naturaleza, definitivamente aquí no se va a blindar a nadie”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Moya, abogado penalista, explica qué debería pasar con el congresista Freddy Díaz | VIDEO: TV Perú

SEGUIR LEYENDO