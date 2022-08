Exasesor de Geiner Alvarado revela que Hugo Espino quiso ser funcionario del Ministerio de Vivienda

Salatiel Marrufo asesoró al alcalde de Anguía, Ninel Medina, y el ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

Nuevas revelaciones sobre Hugo Espino Lucana aparecen. Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores del ministro de Transportes Geiner Alvarado, reveló que el detenido empresario y amigo de Yenifer Paredes buscó entrar a la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento como especialista de comunicaciones a pesar de que jamás estudió tal carrera.

Según el dominical Punto Final, Marrufo detalló que Espino se presentó a una convocatoria cuando requerían a una persona que pudiera ver todo lo relacionado al área de redes sociales del ministerio. Hubo cuatro personas que llegaron a este proceso. Sin embargo, pequeños detalles hicieron que no fue contratado.

“Pedimos recomendación de personas que manejan redes sociales. Ahí es cuando llegan cuatro jóvenes, dentro de ellos ingresa el señor Espino. Él llega al Ministerio de Vivienda en específico para eso. Sin embargo, no cumplía con los requisitos de comunicador, cuyo servicio iba a ser de seis mil soles por tres meses” , sostuvo.

La intención de Espino se puede verificar con una visita al sector Vivienda el pasado 6 de setiembre del año pasado. Ahí se consigna una reunión con Geiner Alvarado. “El señor quería estar dentro del Ministerio de Vivienda, en lo que sea, para efectos de buscar alguna red o influencias, felizmente no tuvo éxito”, manifestó Marrufo.

Empresario Hugo Espino.

Según la tesis fiscal, Salatiel Marrufo era el nexo entre el presidente Pedro Castillo con el ahora ministro de Transportes Geiner Alvarado, quien fue titular en el sector Vivienda durante este gobierno. También se encargaba de recibir al alcalde de Anguía y al empresario Hugo Espino para contactarlos con Alvarado.

“Al empresario (Hugo Espino) no lo conozco, no lo he conocido antes tampoco ni es mi amigo el señor. Yo me enteré por los medios de comunicación que había ganado obras en Anguía. Así que no hay ninguna vinculación con él. Hablé con el ministro Alvarado y tampoco lo conoce al señor”, explicó.

Como se sabe, Hugo Espino cumple una detención preliminar por diez días desde el miércoles pasado en la sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias debido a que su empresa y la de su hermana se adjudicó de manera irregular obras en las provincias de Chota (Cajamarca) y Cajatambo (Lima).

¿Quién es Salatiel Marrufo?

Salatiel Marrufo Alcántara, se desempeñó como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además, tuvo otros cargos cuando se integró en enero pasado al consejo directivo del Otass (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento). Luego, 6 de mayo, lo colocaron en el directorio de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) en representación del ministerio.

Antes de ser funcionario de este gobierno fue asesor legal externo del municipio de Anguía. Coincidentemente, en esa temporada, Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo se desempeñaba como gerente municipal de dicha comuna.

En el contexto de la investigación Punto Final señaló que, en el décimo mes del año 2021, el Ministerio de Vivienda, a través del Decreto de Urgencia n.° 102-2021, autorizó la entrega de S/ 558 millones para obras de saneamiento y alcantarillado. Dentro de este monto que supera el medio millón de soles, estaban presupuestados los trabajos para 47 proyectos de inversión, y en la lista de beneficiados se encontraba la zona de Anguía.

El año pasado también se descubrió que Marrufo era investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en relación a sus actividades como apoderado de empresas azucareras como Tumán.

