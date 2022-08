Betssy Chávez se pronuncia ante la baja aceptación al Congreso: “No hemos generado consensos”

Betssy Chávez se pronuncia ante desaprobación del Congreso y hace mea culpa.

Betssy Chávez, ministra de Cultura, hizo un mea culpa y una reflexión ante los últimos sondeos donde se revela la baja aprobación al Congreso de la República. La actual titular del Mincul, señaló que no “abrir las puertas al diálogo” ha causado que haya un retroceso en la gobernabilidad del país.

En su opinión, manifestó que la población solo apruebe al Parlamento en un 6.5%, se debe a que nunca se logró un consenso entre las bancadas políticas y que esto perjudicó mucho la imagen de los legisladores.

“Si no empezamos a limar situaciones, terminamos teniendo este un dígito de aprobación que tiene el Congreso. Estamos en 6,5 o 7% de aprobación, uno de los índices más bajos que ha tenido el Congreso de la República y no le podemos echar la culpa al otro porque es nuestra culpa porque no hemos generado el consenso ni el diálogo . Mira cuántas listas hemos tenido para la Mesa Directiva”, explicó la también parlamentaria en una entrevista a TV Perú.

Asimismo, hizo un llamado a las bancadas en general para dejar de lado los conflictos internos y centrarse en el “peruano de a pie” para trabajar en pro a los más necesitados y los más vulnerables.

“Si empezamos a tirarnos piedras, en estos momentos no nos dañamos nosotros, dañamos a la gente, porque hacemos que se postergue más aquello por lo que siempre lucharon”, señaló la titular del Ministerio de Cultura.

Durante la mencionada entrevista, Chávez también se refirió al tema de Machu Picchu e informó que este lunes los sectores que forman parte de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) se reunirán para llegar a acuerdos que permitan la protección del patrimonio histórico sin afectar el turismo.

“Machu Picchu es patrimonio de la humanidad, es legado histórico para futuras generaciones, sabemos la importancia del turismo, pero debemos saber que debe ser respaldado por el cuidado de nuestro patrimonio”, indicó Chávez.

Alcalde de Machu Picchu pide su renuncia

El alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca León, exigió el pasado viernes la renuncia de la ministra de Cultura, Betssy Chávez, por no tener las iniciativas suficientes con el objetivo de solucionar los problemas del aforo en la ciudadela incaica ni atender el llamado de los cientos de turistas afectados.

“No puedo permitir que entre la pobla­ción haya conflictos por culpa del Minis­terio de Cultura, por ello pido, abierta­mente, la renuncia de la ministra e igual manera de la viceministra por no tener la iniciativa de dar una solución a este problema. Solicito al premier para que pida o se haga el cambio de este pedido de renuncia”, expresó el burgomaestre a RPP Noticias.

La autoridad edil, lamentó que todavía haya un ambiente tenso en el distrito de Aguas Calientes, debido a la situación que viven cientos de turistas que no pueden acce­der a la ciudadela incaica. Aseguró que desde hace semanas las autoridades se burlan del distrito.

“Se ha generado lamentablemente ya un conflicto en la ciudad entre los turis­tas que han querido ingresar, los que tie­nen sus tickets y los que no lo poseen. La población se siente mortificada, vecinos han sido agredidos por la Policía y desde el Ministerio de Cultura no dan solución, estamos llamando a la calma a todos”, expresó.

