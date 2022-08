Suspenden a Cruz Roja Peruana por supuestos malos manejos en el interior de la institución

Cruz Roja Peruana.

La Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna (IFRC) aprobó por votación la suspensión de la Cruz Roja Peruana en calidad de miembro de la organización. Esta decisión extraordinaria entró en vigor desde este 12 de agosto, luego de que la Cruz Roja Peruana incumpliera con las medidas necesarias a fin de remover de su cargo de poder al presidente de la Sociedad Nacional y resolver su crisis institucional.

La Federación Internacional, con sede en Suiza, a través de un comunicado, dijo que esta suspensión se impone luego de una investigación de varios meses sobre la Cruz Roja Peruana.

“El Comité de Cumplimiento y Mediación de la Federación Internacional llevó a cabo una amplia investigación de las acusaciones y aportó informes detallados en los que se confirmó diferentes instancias de abuso de poder por parte del presidente de la Cruz Roja Peruana”, indicó la entidad internacional.

En ese sentido, el Comité de Cumplimiento y Mediación recomendó su remoción del cargo y un proceso de mediación, medidas que no fueron adoptadas. “La decisión conlleva, asimismo la sanción del actual presidente de la Cruz Roja Peruana con la inelegibilidad para asumir cualquier cargo de gobierno en la federación internacional”, indicaron.

“La transparencia y la integridad son elementos imprescindibles en el cumplimiento del cometido de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Así, la Federación Internacional, la red humanitaria más extensa del mundo, cuenta con protocolos establecidos para sancionar a las personas y a las Sociedades Nacionales que no acaten sus principios. Aunque las medidas de esta índole son excepcionales, en última instancia consolidan el cometido de la organización”, dijo Francesco Rocca, presidente de la IFRC.

Rocca manifestó que la suspensión de una Sociedad Nacional en calidad de miembro no es una decisión que se toma a la ligera. “Tras intensos esfuerzos de mediación — y una investigación que determinó el uso indebido de poder por parte del presidente de la Cruz Roja Peruana — no hemos tenido otra opción. Nos incumbe velar por que los órganos de gobierno de la Cruz Roja Peruana adopten las medidas necesarias para su reedificación”.

Cabe destacar que la Federación Internacional mantiene firme su sentido de compromiso para con la población de Perú y velará por que esta decisión no ponga en entredicho el apoyo que aporta la Cruz Roja a las comunidades necesitadas en el país, señaló la entidad.

“Los voluntarios y las voluntarias de la Cruz Roja Peruana trabajan infatigablemente para prestar asistencia a las comunidades en la preparación para crisis y la reacción ante estas. Si bien sus actividades de vital importancia se han visto obstaculizadas por estas dificultades administrativas, la Federación Internacional confía en que esta decisión les permitirá seguir adelante en el cumplimiento de nuestro cometido”, expresó el presidente de la IFRC.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Plan de acción

En el comunicado, la Federación Internacional anunció que ayudará en la elaboración de un plan de transición para garantizar que los servicios a las comunidades vulnerables no se vean afectados. Asimismo, ha recomendado a la Cruz Roja Peruana el establecimiento de un plan de acción destinado a abordar la crisis institucional, que abarca los siguientes elementos.

En el plan contempla el inicio de un proceso transparente de contratación de una persona que ocupe la dirección ejecutiva, en consonancia con los estatutos y el reglamento interno de la Cruz Roja Peruana; celebración de elecciones a nivel de las seccionales o filiales de manera oportuna; revisión de los estatutos de la Cruz Roja Peruana mediante un proceso inclusivo, en consulta con las seccionales o filiales y los miembros de la junta de gobierno de la Sociedad Nacional.

Una vez aprobados los estatutos revisados de la Cruz Roja Peruana, celebración de elecciones a nivel nacional de manera oportuna y según acuerdo entre la Sociedad Nacional y la Federación Internacional; establecimiento de un plan de acción para abordar las recomendaciones del informe de auditoría correspondiente a los años 2017 a 2019, la Federación Internacional levantará la suspensión de la Cruz Roja Peruana.

“La Federación Internacional permanece determinada en el apoyo para favorecer el restablecimiento de una Cruz Roja Peruana eficiente, dinámica y viable, y alienta a los voluntarios, voluntarias y miembros de esta a que sigan su comprometidos en el empeño de renovación de su Sociedad Nacional”, puntualizó la institución.

Rechaza acusaciones

El presidente de la Cruz Roja Peruana, Luis Atilio Ruiz, en una entrevista para El Comercio, negó las acusaciones asegurando que se trata de represalias a auditorías realizadas a los manejos de años anteriores.

“Lamentamos la posición de la federación frente a una negligencia de parte de ellos. Los malos reportes no son de mi gestión, yo estoy tratando de sanearlo todo”, comentó. Asimismo, dijo que no le permitieron presentar sus descargos con suficiente tiempo. “Me pidieron la renuncia temporal, pero nuestros estatutos no contemplan eso”.

Luis Atilio Ruiz, presidente Nacional de la Cruz Roja Peruana.

Atilio Ruiz añadió que la suspensión por parte de la Federación no repercute en la operatividad y proyectos de la Cruz Roja Peruana. “Somos una sociedad basada en las leyes peruanas, no nacemos de la Federación sino del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), donde no tenemos ninguna denuncia”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO