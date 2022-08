Paolo Guerrero recibió dura falta y fue cambiado en el duelo Avaí FC vs Goiás por el Brasileirao

Paolo Guerrero recibió una fuerte falta y preocupó al equipo del Avaí FC. (ESPN)

Paolo Guerrero fue titular por primera vez en esta temporada con el Avaí FC y disputó un partido oficial luego de casi más de un año de inactividad. El delantero peruano jugó 83 minutos en el empate ante Goiás, ya que tuvo que ser cambiado luego de recibir una fuerte falta por parte del jugador rival Caetano.

La acción de la lesión se originó a los 80 minutos del tiempo complementario, el ‘Depredador’ tomó la pelota en el medio del campo y trasladó el esférico un par de metros. Cuando ya quiso girar, para buscar apoyarse con compañero, terminó recibiendo una brutal patada que lo dejó fuera del duelo.

El goleador incaico no pudo pararse durante un par de minutos y el director técnico, Eduardo Barroca, no dudó en reemplazarlo para no arriesgar a que sufra una considerable lesión. Hasta el momento se desconoce la gravedad del golpe, ya que Guerrero tuvo que ser sacado del campo en camilla.

Guerrero recibió una dura falta y salió en camilla. (ESPN)

El ‘Depredador’ tuvo una regular participación en su primer encuentro jugando desde el arranque. El ahora delantero de ‘Los Leones de la Isla’ tuvo un puntaje de 7.3 (SofacSore Brasil) en el encuentro y tuvo las siguientes estadísticas: 4/4 regates a la derecha (100%), 8/14 duelos ganados por bajas (57 %), 1 pase decisivo, 1 gran oportunidad creada, 1 desarmar y 1 intersección.

El empate ante Goiás

El Avaí FC empató 1-1 ante su similar del Goiás por la jornada 22 del Brasileirao. El partido se jugó en el Estádio da Serrinha y la igualdad en este encuentro hizo que el equipo visitante sumara un punto y se logre ubicar en el puesto 15 con un total de 23 unidades. Mientras que los ‘Alviverde’ terminaron en el 11 lugar con 26 puntos.

El encuentro comenzó con mucha intensidad, los isleños se mostraron muy agresivos en la zona de ataque con un Guerrero muy incisivo en el área contraria. Luego de una jugada colectiva por parte del cuadro del jugador incaico, el volante Raniele realizó una gran corrida por el sector izquierdo. Se adentró hasta el área local, pero fue derribado abruptamente por el lateral Maguinho.

Con esta falta, el árbitro cobró penal a los 45′ del primer tiempo. El extremo Guilherme Bissoli se encargó de ejecutarlo y convirtió el primer tanto del duelo. Con este gol, el Avaí FC se fue al descanso con la victoria parcial y con una buena actuación por parte del puntero incaico.

Cuando inició la parte complementaria, el Goiás comenzó a tomar el protagonismo y logró marcar a los 49 minutos, pero el juez lo anuló luego de revisar el VAR. El tanto no se cobró luego de determinar una mano previa a la jugada.

A los 60′ del encuentro el árbitro cobró otro penal a favor del equipo de Paolo Guerrero. El delantero blanquirrojo se dirigió a tomar el balón, pero su compañero la agarró primero. Se originó una charla entre el ‘Depredador’ y su colega para ver quién patearía la pena máxima, pero al final no se lo permitió. El réferi anuló el tiro de los doce pasos luego de revisar que no se había cometido una infracción.

Paolo Guerrero pidió a su compañero patear un penal y fue rechazado. (ESPN)

El gol del empate del Goiás, llegó a los 79 minutos luego de un gran disparo por parte de Dada Belmonte. El volante hizo una diagonal por el lado izquierdo y desde fuera del área logró batir al arquero Vladimir con un potente tiro.

En la recta final del partido, ambos equipos no ofrecieron más emociones. Lo más resaltante en los últimos 10 minutos del encuentro fue la falta a Paolo Guerrero y la tarjeta roja por doble amarilla a Savio.

Resumen del Avaí FC vs. Goiás (ESPN)

SEGUIR LEYENDO