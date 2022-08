Con Lapadula, Cagliari empató ante Como en el debut de la Serie B de Italia

Este sábado, Cagliari igualó 1-1 on el Como en el Giuseppe Sinigaglia por la primera fecha de la Serie B temporada 2022-2023.

El delantero Gianluca Lapadula fue suplente e ingresó a los 55′ minutos del cotejo del Cagliari ante Como en condición de visitante. El internacional con la Selección Peruana entró por Jacopo Desogus, con la finalidad de reforzar el ataque.

Es preciso informar que Gianluca Lapadula no tuvo muchas jugadas de peligro en el arco rival, y por ende, se quedó con las ganas de anotar nuevamente en el Cagliari. El ‘9′ de la bicolor tuvo un remate al arco, pero el balón se fue desviado. De ahí, se le vio combatibo jugando por las bandas para buscar las diagonales y crear peligro.

El marcador lo abrió el elenco local tan solo a los 10 minutos del primer tiempo por medio delantero italiano Leonardo Mancuso. Ya en el tiempo de descuento, la visita igualó las acciones con Gastón Pereiro (90′+3) con un remate muy fuerte y colocado desde unos 25 metros.

Gaston Pereiro, autor del gol de Cagliari habló para el canal oficial del elenco de Cerdeña tras el resultado y dijo lo siguiente: “Siempre trato de dar lo mejor de mí, a veces es bueno, además de que no. Incluso desde el banquillo siempre lo doy todo por el Cagliari. ¿Pocas ideas en ataque? Tenemos que mejorar, acostumbrarnos a lo que nos pide el señor Liverani que empezó de inmediato con el 4-3-3 y tiene otras ideas que otros entrenadores que hemos tenido. Hoy hemos empatado, no estamos contentos porque queríamos ganarlo y esperamos hacerlo en el próximo en casa”

“¿Mi papel? Me gusta jugar libre detrás de las puntas, pero donde me pone el entrenador lo doy todo, a veces pasa por la derecha, hoy por ejemplo entré más adelante. ¿El objetivo? Me gusta probar la conclusión desde lejos, hoy ha ido bien”, sentenció.

En la próxima fecha, el cuadro del popular ‘Lapagol’, Cagliari recibirá al siempre complicado Cittadella, que arrancó ganando en el inicio de la Serie B por 4-2 al Pisa.

Alineaciones del Como vs Cagliari

Como: Simone Ghidotti; Filippo Scaglia, Luis Binks, Daniele Baselli; V. Parigini, A. Bellemo, A. Iovine, Á. Blanco, N. Ioannou; Alberto Cerri, Leonardo Mancuso.

Cagliari: Boris Radunovic; Alessandro di Pardo, Edoardo Goldaniga, Gabriele Zappa, Alessandro Deiola; Adam Obert, Nicolas Viola, Antoine Makoumbou; Jacopo Desogus, Leonardo Pavoletti, Zito Luvumbo.

Juan Reynoso se deshizo en elogios de Gianluca Lapadula

El popular ‘Cabezón’ no dudó en destacar las fortalezas del seleccionado ítalo-peruano y su juego sobre la cancha, asimismo, señaló que cuenta con la presencia de Lapagol para el proceso de clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2024.

“Gianluca es uno de esos delanteros que yo como defensa no querría haber enfrentado. Se mueve, se voltea: es un ganador. Es un 9 con un buen presente y estoy seguro de que lo tendremos en el mejor nivel en el proceso clasificatorio”, dijo el entrenador.

