Renato Tapia estuvo en el empate de Celta y Espanyol por la fecha 1 de LaLiga

No tuvo el debut esperado. El Celta de Vigo, con Renato Tapia durante todo el segundo tiempo igualó 2-2 este sábado ante Espanyol en el debut de la liga española.

Los goles del partido fueron anotados por Iago Aspas a los 47 de la primera etapa y Goncalo Paciencia a los 63 minutos, mientras que para la visita marcaron Edu Expósito a los 72 y Joselu a los 98.

El mediocampista nacional, Renato Tapia ingresó por el mediocampista argentino Augusto Solari y fue clave en la recuperación del balón, pese a que al final su equipo no pudo mantenar la ventaja y igualó en el debut de LaLiga.

Finalmente, con este resultado, el cuadro de Celta de Vigo sumó su primer punto del campeonato y en la próxima jornada recibirá al Real Madrid, este sábado 20 de agosto a las 3 pm (hora peruana)

<b>DT de Celta hizo mea culpa tras la derrota</b>

El entrenador argentino del Celta, Eduardo Coudet, terminó satisfecho con la imagen ofrecida por su equipo ante el Espanyol, sobre todo en la segunda parte, pero disgustado por el final del resultado.

“Tenemos que trabajar. En el primer tiempo no pudimos hacer lo que queríamos en cuanto al manejo y la circulación, pero salvo el tiro al palo no nos habían provocado nada. Nosotros tuvimos la del gol y lo que corregimos en el entretiempo no salió bien. Se vio un gran inicio del segundo tiempo, un encuentro muy controlado, pero el 2-1 los metió en el partido en el único tiro que tuvieron a portería. Nos duele que se nos hayan escapado dos puntos”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, Eduardo Coudet, técnico del Celta de Vigo, también habló sobre los cambios y lo que aportó el peruano, Renato Tapia al momento de ingresar al campo de juego, en el inicio del segundo tiempo. “Lo único fue meter a Mingueza como un central más. Estábamos saliendo con espacios y no estábamos sufriendo, ni hemos sufrido. Metimos un central más para tener juego aéreo contra el final. No nos metimos atrás. La idea era seguir achicando la línea. Tapia viene entrenando muy bien y con él empezamos a ganar las segundas jugadas. Corregimos y nos salió bien. No tenía la sensación de que nos fueran a empatar. Estaba totalmente controlado. Me quedo con las buenas sensaciones del segundo tiempo. Hubiese sido merecido que nos quedáramos con los tres puntos”, acotó.

“No hay que echarle la culpa a nadie puntualmente. Es difícil explicar que se nos escapen dos puntos en un partido tan controlado. Estoy tratando de explicar lo inexplicable”, sentenció Coudet, técnico del Celta de Vigo en conferencia de prensa.

