Danna Paola lució chullo, canta y graba video agradeciendo a Perú después de culminar su concierto

La mexicana Danna Paola se mostró muy emocionada de llegar a Perú pero sobre todo por la acogida del público. Este sábado 13 de agosto, la cantante fue parte de Juntos por Concierto, evento donde también estuvieron Mike Bahía, Molotov, Piso 21 y más.

A través de su cuenta de Instagram, Danna Paola publicó una historia donde agradeció a los peruanos y cantó su tema ‘XT4S1S’ junto a su equipos. Ella y su compañeros lucieron muy emocionados sus chullos.

“We did it (Lo hicimos)” , gritó la cantante mexicana mientras cantaba y su equipo bailaba. Como se recuerda, desde que piso suelo peruano, en el aeropuerto Jorge Chávez, Danna Paola ha recibido el cariño de sus seguidores y ella no ha dudado en expresar su alegría, cantar y hasta saltar con ellos.

En el hotel, la intérprete de ‘Oye Plablo’ se encontró con algunos fans que llegaron al lugar para darle presentes. Con fuerte abrazo, Danna Paola les agradeció el gesto.

La cantante se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, compartió también los videos que sus fans publicaron sobre el concierto. La joven entregó energía y talento en su performance, aquella que dejó emocionado a todos los asistentes que se dieron cita a Juntos en Concierto.

Danna Paola se presentó este sábado 13 de agosto en Juntos en Concierto | Instagram.

Danna Paola es una actriz, modelo, compositora y cantante de 27 años, se ha abierto paso en el la escena artística desde muy niña, con la telenovela ‘Rayito de Luz’, en el 2000, y su primer protagónico fue con la producción ‘María Belén’, en el 2001. Desde ese momento, no ha parado en la actuación.

Ha ganado importantes premios como cantante, entre ellos 9 Kids Choice Awards, 4 MTV Millennial Awards, 4 MTV Italian Music Awards, 1 MTV Europe Music Awards y 2 premios de la Sociedad de Autores y Compositores de México por ‘Oye Pablo’ y ‘Sodio’. Además fue nominada al Grammy Latino por su sexto álbum de estudio K.O. en 2021.

Su internacionalización como actriz fue en 2018, cuando se mudó a España para protagonizar la serie española ‘Élite’, de Netflix, Su personaje terminó dejando huella en la producción que ha roto récords como una de las series más vistas a nivel mundial.

