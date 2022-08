Danna Paola habló de colaboración con Alex Hoyer y su suegro: “En algún momento haremos un show familiar”

Danna Paola y papá de Alex Hoyer (Foto: IG dannapaola/losterricolasofficial)

Danna Paola está viviendo una de las etapas más dulces de su vida, tanto en el aspecto personal como el profesional, pues además de continuar su noviazgo con Alex Hoyer, también está celebrando la venta total de las entradas para su concierto en la Ciudad de México como parte de su gira XT4S1S.

En esta ocasión la intérprete que dio vida a Lucrecia Montesinos en Élite previo a su vuelo a Perú donde se presentara en Juntos en concierto, compartió algunas impresiones con la prensa mexicana sobre todo lo que ha acontecido recientemente en su vida.

Bajo este contexto, la afamada cantante mexicana respondió algunas interrogantes sobre su relación con Alex Hoyer -quien también se presentara en Juntos en concierto-, durante su breve estadía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Feliz de la vida, estamos haciendo cosas maravillosas, él está con su proyecto, estoy muy orgullosa, lo admiro muchísimo, está trabajando cosas maravillosas, y pues el apoyo entre dos seres humanos yo creo que es infinito”, remarcó para la prensa mexicana.

(Foto Instagram: @dannapaola)

Desde que se anunció su relación con el joven de 25 años, una de las interrogantes que persistieron en la prensa fue su relación con Néstor Daniel Hoyer, padre del intérprete de Supergirl y el cual es reconocido en el medio artístico por ser el vocalista del grupo Los Terrícolas.

Cabe recordar que el padre de Alex Hoyer en su momento pidió la oportunidad de colaborar con la afamada mexicana. En tal sentido y durante su encuentro con los medios desde el AICM, Danna Paola habló de su admiración por él y no cerró la posibilidad de una colaboración “familiar”.

“Yo a mi suegro lo amo con todo mi ser, y lo respeto y lo admiro mucho, mi papá y él básicamente crecieron también juntos dentro de los escenarios, y es una locura, y el destino sabe ¿no?, en algún momento haremos un show familiar yo creo”, resaltó la histrionisa mexicana antes de desédirse de la prensa.

Fue a principios de junio cuando el vocalista de la agrupación Los Terrícolas compartió con Ventaneando su deseo por compartir escenario con la cantante de éxitos como Mala Fama, Oye Pablo o Sodio.

“No descarto, en esta carrera no se descarta ninguna posibilidad, no solamente de hacer un dueto con Danna, ¡imagínate!, para mí sería un honor poder juntar una nueva generación con aquella época, se me hace una fusión interesante”, dijo Néstor en junio pasado.

“De hecho, ya grabé un tema con mi hijo Alex y mi hija Daneli que se titula Vivirás, que fue el tema que nos abrió las puertas, y ya lo grabé con ellos dos, está a punto de salir también, pero si se da la oportunidad de hacer algo con Dannita, sería un placer”, evocó.

Foto: @dannapaola / IG - @alexhoyer_ / IG.

En ese marco, el conocido cantante mexicano también ahondó sobre las posibilidades de boda entre la pareja.

“Yo creo que les falta conocerse más, falta ver cómo está esté mundo ahorita, cómo va fusionando, pero bueno, ellos decidirán en un futuro si puede haber boda o no puede haber boda, pero lo importante es que ahorita por lo menos se están conociendo”, dijo para Ventaneando.

Tras su intervención con el programa vespertino insignia de TV Azteca, el cantante de piezas como Luto en mi alma, Hoy te confieso o Deja de llorar chiquilla recibió amplias críticas por algunos usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en señalar que Néstor Daniel se estaba intentando aprovechar de la fama de Danna Paola.

