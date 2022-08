Danna Paola causó sensación con “XT4S1S”, su nuevo sencillo después de casi un año sin canciones

La estrella infantil volverá a los escenarios con este nuevo álbum. (Foto Insatagram: @dannapaola)

Danna Paola está de fiesta por XT4S1S, un nuevo sencillo que estrenó después de aproximadamente un año sin lanzar música. Y es que tras el éxito que alcanzó como Lucrecia Montesinos en Élite (2018) decidió retomar su carrera como intérprete con dos producciones discográficas que rápidamente la posicionaron entre los primeros lugares de popularidad y todo parece indicar que este nuevo álbum tendrá igual o mayor alcance.

Hace unas horas Danna Paola recurrió en su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 35 millones de seguidores su nueva canción con su respectivo videoclip. Notablemente emocionada con esta entrega, reconoció que el proceso creativo de este disco fue arduo y no sólo tuvo resultados positivos en las composiciones, sino también sirvió para que experimentara con sus emociones hasta encontrar su sello.

Después de casi un año sin música y un proceso creativo muy intenso, por fin volví a conectar con lo que soy como artista. Aprendí que a veces es mas importante sentir en alma y en los huesos la música que estás creando, que siempre andar en búsqueda del “hit”.

Dentro de su post, Danna Paola reflexionó sobre la importancia de seguir los instintos en cualquier creación de contenido, especialmente en la música, pues sólo así se logran hacer cosas únicas. También dejó entrever que dentro de esta industria es muy común que cantantes y compositores busquen lanzar puros hits y en muchas ocasiones eso resulta contraproducente.

“Las canciones son un hit cuando conectas con ellas de verdad. Estoy muy orgullosa de esta canción y saber en el alma que está hecha con todo el amor y cómo dice su nombre, con todo el éxtasis que me genera crear música”, agregó.

El videoclip en YouTube ya rebasó las 300 mil reproducciones y 63 mil "me gusta". (Captura YouTube: Danna Paola)

Finalmente, Danna Paola extendió un agradecimiento para su novio, Alex Hoyer, por colaborar en la producción de este tema. Pero eso no fue todo, también confesó que fue escrito en la intimidad de su hogar: “Que orgullo saber que hicimos esta canción en la sala de casa. Te amo y te admiro mucho, gracias x tu magia”.

En cuestión de segundos la sección de comentarios se llenó con las primeras reacciones de sus fans al sencillo y entre aplausos por el ritmo sobresalieron algunos halagos para la cantante por el atrevido vestuario que usó en el videoclip. Y es que Danna posó para la cámara con un traje compuesto por un bikini y una malla negra, además de unos largos guantes y unas botas altas.

Danna Paola y Alex Hoyer. (Foto Instagram: @dannapaola)

“Por favor que este sea un hit del nivel de Mala Fama”. “La canción del año”. “Tú sí que eres una gran artista”. “Sigue haciendo música con esos tintes electrónicos que se notan a partir de la segunda mitad de la canción”. “Amo que sea una canción de pop”. “Lo mejor que he escuchado! Muero por escuchar el resto del álbum”, fueron algunas reacciones.

Danna rompió en llanto por su primer “sold out” en el Auditorio Nacional

En cuando la protagonista de Atrévete a soñar (2010) anunció su Tour XT4S1S sus fans enloquecieron al grado de terminar con las entradas disponibles para el concierto que ofrecerá el próximo 16 de noviembre en el Auditorio Nacional. Esto sucedió durante el primer día de preventa especial para beneficiario Citibanamex y conmocionó tanto a la cantante que compartió su alegría a través de un TikTok.

“No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa de mi primer Auditorio Nacional... ¿es enserio? Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. Se los juro que es una bendición super grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”, dijo.

