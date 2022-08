Roberto Mosquera y su mensaje de reflexión tras victoria agónica de Cristal ante Carlos Stein por la Liga 1

Sporting Cristal venció 3-2 a Carlos Stein este sábado 13 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

Después de dos empates consecutivos, frente a Alianza Lima y Cantolao, los dirigidos por Roberto Mosquera estaban obligados a los tres puntos para no distanciarse de los primeros puestos. Por esa razón, el técnico de Sporting Cristal habló en conferencia de prensa y envío un mensaje de reflexión tras el tirunfo agónico.

“Agradecer a la hinchada, porque apoyo en los momentos en que estábamos abajo en el marcador, y eso es bueno. Luego el partido fue complicado, porque comienza con un gol que nadie esperaba, nos obliga a ir adelante y dejar espacios”, señaló Mosquera.

El técnico Roberto Mosquera sostuvo que “creo que es un mérito de Sporting Cristal haber ganado, el equipo demostró temperamento y fútbol por lo que se pudo luchar hasta el final”.

Sobre la defensa, Mosquera dijo: “en todo partido siempre hay cosas por mejorar, así hagas cuatro o un gol, la mejora siempre está centrada en los errores que se ven en cada partido. Trabajamos en la semana, pero es imposible no verse errores. No queremos colaborar más con los goles del rival, no siempre es virtud del equipo rival, a veces es por alguna debilidad que mostramos. Estamos tratando de que los goles sean producto de la creación del rival, creo que Brandon Palacios hizo dos golazos y lo felicito”.

Para Roberto Mosquera, los delanteros están pasando por un momento de ansiedad de cara al gol: “Joffre Escobar ha llegado en pleno campeonato y está en el proceso de adaptación, hay cosas que ha ido mejorando, entró mejor que otros partidos creo que está ansioso por hacer gol. Ávila está también obsesionado con el gol con el que alcanzaría a un goleador histórico, pero le digo que juegue. Se volverá a conversar con él para que deje la ansiedad, no hay que forzar la situación”.

“La actitud estuvo siempre, el juego que nos caracteriza estuvo siempre, tuvimos paciencia para poder erosionar a un equipo que se defiende bien, pero es el carácter, en un momento me emocionaron por luchar dos veces abajo en el marcador”, concluyó el técnico.

Finalmente, Sporting Cristal celebrará sus 25 años del subcampeonato de la Copa Libertadores en una cena este sábado en las instalaciones de la Videna. Según pudo conocer Infobae, el evento iniciará a las 8:00 p.m.

