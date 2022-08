Ministro de Justicia calificó de “capricho” que soliciten vídeos de cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno

Félix Chero, ministro de Justicia.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, se pronunció ante la exigencia de algunos congresistas de la república de revelar los vídeos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para demostrar que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, no estaba escondida dentro de dichas instalaciones cuando miembros de la Fiscalía y Policía Nacional intentaban detenerla.

En esa línea, el ministro manifestó que “no por cualquier capricho” pueden brindar dichas imágenes ya que se trataría de un recinto que tiene secretos de Estado. “Es una especulación porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado, no por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas públicas y secretos de Estado”, expresó Chero a la prensa.

En otro momento, exhortó a los medios de comunicación a no dejarse llevar por especulaciones para “no plantear cuestiones subjetivas”, debido a que no se puede asegurar una supuesta obstrucción a la justicia, tal como se colocó en el acta levantada por el fiscal Hans Aguirre sobre el allanamiento realizado aquel día.

“Por supuesto, yo no puedo establecer de esa acta que el presidente haya realizado un acto de obstrucción, no hay tal cosa, es más, no solo eso, para que vean el nivel de especulación, se especulaba que los ministros de Estados que ese día hayan estado presentes, podrían hacer acto de obstrucción y eso es absurdo, porque como aclaramos nosotros estábamos realizando un trabajo propio de nuestro sector y del Consejo de Ministros”, manifestó el ministro.

Fiscalía y Diviac llegan a Palacio de Gobierno. VIDEO: Canal N

En otro momento, trató de dejar en claro que solo mantiene una relación profesional con el jefe de Estado. “Yo converso con el presidente temas que tienen que ver sobre políticas de Estado y no sobre su vida personal”, dijo.

“La Policía Nacional realiza acciones de inteligencia y tiene información clasificada y reservada. Yo no conozco cual es la información, no es mi sector quien conoce. La estrategia de la PNP es del ministro del Interior, yo no puedo responder por todos los ministerios, yo respondo por mi sector ”, agregó.

Asimismo, se pronunció sobre las declaraciones del premier Aníbal Torres, quien llamó a la población a que salga a las calles. “¿Podemos nosotros negar el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar? ¿Podemos negar nosotros el derecho de los ciudadanos a expresarse? ¿Puede haber en el Perú persecución por ideas?”, dijo.

“ El presidente de la República no le teme a nada. Él está cubierto por la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano. Respecto a las cámaras, se va a evaluar seguro de acuerdo al procedimiento y protocolo”, finalizó el ministro.

Félix Chero y Pedro Castillo. (Andina)

También se niega a entregar vídeos

El abogado del mandatario, Benji Espinoza, también se mostró en contra de entregar los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Al igual que Chero, argumentó que no se pueden solicitar dichos videos de seguridad, ya que se estarían comprometiendo secretos de Estado, y remarcó que Palacio es un lugar inviolable como señala la ley.

“No estamos hablando de la casa de cualquier persona, hablamos de Palacio de Gobierno y en Palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos”, dijo el letrado para canal N.

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. (Agencia Andina)

Además, el también abogado de la primera dama, Lilia Paredes, sostuvo que los fiscales y policías ingresaron a Palacio de Gobierno durante diligencias debido a que fueron tolerantes y se lo permitieron.

“Que hayan sido permisivos con revisar la residencia no significa que se puedan conocer aspectos de Palacio de Gobierno porque, quien lo pide y quien lo autoriza, podría estar prevaricando”, señaló Espinoza.

“¿Se demoró el ingreso para que saquen a Yenifer Paredes? Esa es una discusión perfecta para escribir una novela, una ficción. En los hechos, se revisó toda la residencia. Se cumplió estrictamente con el mandato judicial y hubo colaboración de la primera dama y el presidente manifestó”, el abogado.

