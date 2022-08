Una posible intervención del Ejecutivo en el BCR sería nociva para el desempeño económico del país, advierten analistas

El Banco Central de Reserva es el encargado de un manejo efectivo de la política monetaria y de la estabilidad de los precios del país.

Luego de los recientes comentarios del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, al afirmar que se necesita una mejor “coordinación” con el Banco Central de Reserva (BCR), para “armonizar” las políticas fiscal y monetaria, ha generado preocupación, entre los analistas que consideran que podría tratarse de una interferencia en la autonomía de la autoridad monetaria.

En ese sentido, el Banco de inversión JP Morgan calificó las declaraciones de Burneo como riesgosas, ya que en cualquier intento de interferir en la autonomía del Banco Central al imponer una “coordinación” arriesga un mal resultado en términos de una moneda más débil y mayores expectativas de inflación; es decir, una inflación real mayor.

Para conocer en más detalle sobre estos riesgos, Infobae entrevistó a Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía de la Universidad de Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y presidenta del Congreso Anual de la Asociación Peruana de Economía APE 2022, quien señaló que una posible intervención del Ejecutivo en el BCR sería una decisión equivocada y nociva para el desempeño económico nacional .

“El BCR es en este momento una de las instituciones que tiene mayor credibilidad en el país; y en general ha logrado mantener la estabilidad monetaria y económica del Perú por varias décadas debido a su alto nivel de independencia. Esta institución a nivel de capital humano cuenta con funcionarios altamente capacitados y de valiosa formación internacional”, comentó la economista.

Mal precedente en Latinoamérica

Como un mal precedente en la región, Claudia Sícoli comentó que, debido a estas intervenciones del gobierno al Banco Central, en Argentina se tiene grandes problemas en los altos niveles de inflación y en los altos niveles de endeudamiento.

“Uno de los grandes problemas de Argentina en estos momentos es precisamente la intervención sobre el Banco Central que está trabajando para los intereses gobierno nacional y al financiamiento de sus deudas; y eso ha generado una escalada significativa en el tipo de cambio y la inflación en el país. Esto resulta una situación muy conflictiva para la economía de Argentina y nosotros que queremos estar bien lejos de esa realidad”, dijo la economista.

Asimismo, Sícoli explicó que cuando el Banco Central empieza a formar parte del gobierno de turno hace que las políticas no sean independientes, y se comiencen a mezclar los objetivos de política monetaria y económica, por lo cual resulta que se pierdan de vista cuáles son las metas de cada uno de los organismos.

“Si el actual ministro de Economía ha manifestado que trabajen de manera colaborativa con el Banco Central -el encargado de un manejo efectivo de la política monetaria y de la estabilidad de los precios- está bien que se trabaje de manera conjunta con el MEF, pero esto no debe significar una posible intervención a la autonomía del BCR. En ese sentido, el BCR es una de las instituciones que debemos apoyar para que no sea intervenida y no se utilice como una caja para el gobierno”, enfatizó la directora de la carrera de Economía de la UPC.

El titular del MEF, Kurt Burneo, sostiene reunión con presidentes de gremios empresariales.

Inestabilidad política

Por otro lado, la economista sostuvo que ante la continua crisis política y el deterioro del gobierno puede llevar a que las expectativas de los indicadores económicos del país se debiliten en un corto o mediano plazo, lo cual puede perjudicar al ingreso de nuevas inversiones al país, así como generar mayores empleos de calidad.

“Si continuamos en esta profunda crisis política el nivel de impacto sobre los indicadores económicos del país va a ser cada vez más débil. El Fondo Monetario Internacional (FMI) hace poco rebajó la proyección de crecimiento del económico del país de 3 a 2,5 por ciento. Ante ello, el gobierno y el ministro de Economía deben generar credibilidad en el sistema político que también tiene que ver con el tema de asegurar contratos de inversión privada y brindar la seguridad a aquellas inversiones”, comentó la analista en Economía.

Además, se refirió que estos constantes cambios de ministros que se está viendo de manera permanente genera inestabilidad en el mando del país. “Hasta el momento no se conoce a ciencia cierta cuál es la dirección de política económica del país, y si hay constante cambios de ministros las medidas tomadas no tienen continuidad. Hasta el momento no se ve un horizonte claro a mediano plazo, tampoco un objetivo concreto”, indicó Sícoli.

En cuanto a la promoción de nuevas inversiones, la economista dijo que, si la situación formal, legal y política no se mejora, entonces habrá un desincentivo de nuevas inversiones. “Si los inversionistas ven que el tema político y económico no está muy claro es probable que sus capitales, de en vez de ser invertidos en el Perú se queden en otro país que les brinde mayor tranquilidad y estabilidad, y que por lo tanto les permita hacer una proyección a mediano plazo respecto a sus rendimientos, beneficios y ganancias”, puntualizó.

Congreso económico internacional

Para debatir sobre la problemática económica del Perú y Latinoamérica, la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Asociación Peruana de Economía (APE) están organizando el VII Congreso Anual APE 2022, denominado “Retos económicos y sociales pospandemia”.

Este encuentro, que se realizará el 12 y 13 de agosto en el Campus San Isidro de la UPC, reunirá a más de 50 investigadores y especialistas nacionales e internacionales que informarán sobre temas económicos de coyuntura.

“Este año la Facultad de Economía de la UPC es el anfitrión de este congreso anual que organiza la Asociación Peruana de Economía y lo que se ha buscado de alguna manera es aglomerar o juntar aquellos investigadores de distintos países, de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Perú que están tratando estos temas económicos que van a resultar un desafío y un reto para afrontar los años que se vienen”, indicó Claudia Sícoli.

Este congreso tendrá 17 mesas de investigación las cuales incluirán más de 40 estudios recientes con cifras claves sobre economía que darán valor a las exposiciones y debates. A su vez, se contará con la presencia de ponentes internacionales como a Jaime Saavedra, líder de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial; Liliana Rojas-Suárez, presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros e investigadora principal del Center for Global Development; Santiago Levy, Non-resident senior fellow del Global Economy and Development Program de la Brookings Institution; Hamid Rashid, jefe del área de Economía Global de las Naciones Unidas, perteneciente al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, entre otros.

