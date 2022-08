¿Ceviche con fresas? Peruana se llevó una sorpresa cuando pidió el plato típico en un restaurant en Polonia

(Video: TikTok / @Heleneliane)

Con el ceviche no se metan. Es sabido que el Perú es reconocido mundialmente por la variedad y exquisitez de su comida. Tal es la fama que ha alcanzado nuestra gastronomía más allá de nuestras propias fronteras que los más refinados paladares de presidentes, reyes y mandatarios la han probado y en la mayoría de casos, por no decir que todos, han terminado más que satisfechos.

Pero también hay de los otros que, enamorados de nuestra cocina, han decidido aprender cómo se preparan nuestros mejores platillos y llevar nuestro sabor y cultura a los lugares más recónditos del orbe.

En ese sentido, no hay nada mejor para un peruano que vive en el extranjero que toparse con un restaurante de nuestra comida de manera imprevista y ver en la carta que puedes pedir un ají de gallina, un lomo saltado, un arroz con pollo o el infaltable y clásico ceviche de pescado.

Lo malo es cuando el chef de este tipo de lugares se pone ‘creativo’ y termina presentando otra cosa a la que usualmente estamos acostumbrados.

Tal como le ocurrió a una compatriota que se encontraba en Polonia y quiso darse el gusto de probar un poco de su tierra en el Viejo Continente. Grande sería su sorpresa cuando a su mesa llegó algo totalmente distinto.

Según se puede ver en el video subido a la plataforma de video de TikTok por la usuaria @Heleneliane, en un principio ella había subido un plato de ceviche mixto.

Paciente y emocionada, esperó la llegada de su pedido hasta que este hizo su aparición. La primera impresión no fue para satisfactoria. Y es que el ceviche, además de los insumos primarios también presentaba fresas, moras, melón y hasta un trozo de pan. ¡Se imaginan eso acá!

Según cuenta la tiktokera, tuvo que remover un poco la comida para visualizar mejor la cebolla, la canchita, el pescado, así como los inusuales ingredientes utilizados por el cocinero de la casa.

Sin embargo, y en una prueba más de que las apariencias engañan, @Heleneliane reconoció que el sabor no estaba para nada mal . Eso sí, el ceviche que hacemos los peruanos sigue sin tener comparación alguna y así lo hizo saber la mujer.

Como cada cosa que pasa con nuestra comida en el extranjero se suele volver viral, esta vez no fue la excepción. Y hasta el cierre de la presente nota el mini clip de tan solo 12 segundos ya había sido reproducido más de 236 mil veces en la aplicación de TikTok. De igual manera, los ‘me gusta’ ya superan los 15 mil corazones rojos.

En la sección de comentarios, muchos toman con humor el suceso, pero otros lo han tomado casi como una ofensa nacional el hecho que uno de nuestros platos bandera haya sido ‘vejado’ de tal manera, alejándose totalmente de lo que es su preparación tradicional.

“Así se siente un italiano con la pizza con piña”, “Con pan porque no hay chifles”, “tenías que pedir el libro de reclamaciones”, “ceviche o ensalada de frutas?”, “Está bien que no encuentren los mismos ingredientes pero al menos que se pongan un “fusión” en la entrada para prepararnos mentalmente”, “es un insulto una ofrenda a mi honor y mis raíces; exijo una satisfacción, LO RETO A UN DUELO”, “a mí en México me dieron el ceviche con zanahoria”, “Ni aquí en Perú pido mixto porque traen sorpresa, lo pido solo”, son algunos de los mensajes que se dejan leer en el post original.

