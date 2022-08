Jovencita le pide una closet nuevo a su mamá, pero termina sorprendida con lo que le dieron

(Video: TikTok / @yulmar0)

La astucia de mamá siempre nos sacará de un apuro, y a veces hasta una sonrisa. Y es que si es que hay alguien que sabe sacarle todo el provecho posible a las cosas que hallamos en casa, es precisamente ella.

Y es muchas veces, por flojera o por otros motivos, solemos deshacernos de cosas que a primera vista lucen inservibles. Pero siempre hay un segundo uso que se le pueda dar a casi cualquier cosa que encontremos en nuestra vivienda. Solo es cuestión de ver un poco más allá de lo evidente y ubicar lo que se puede hacer.

Un claro ejemplo, es un video que en poco tiempo se ha hecho viral en la plataforma de TikTok en el que una madre de familia, apelando a su ingenio, convierte una refrigeradora que tenía guardada, ya que estaba malograda, y la convierte en un coqueto y funcional closet para ropa.

aSegún se puede ver en las imágenes compartidas por la usuaria identificada como @yulmar0, la jovencita le había pedido a su progenitora que le compre un ropero nuevo ara su cuarto, pues el que tenía ya no era suficiente.

Entonces la mamá, para cumplir el pedido de su hija, pero viendo la inconveniencia de gastar un dinero que no estaba presupuestado en la canasta familiar, tuvo un genial idea.

Apelando a su memoria, recordó que entre las cosas olvidadas en un rincón de la casa había un viejo refrigerador que estaba en calidad de inservible, pues el motor ya no funcionaba, y solo era cuestión de tiempo para que salga de la casa.

(Captura: TikTok / @yulmar0)

Entonces la mujer se puso manos a la obra y, usando otros materiales que tenía en casa, le fue dando forma a su idea, le dio una mano de pintura por dentro y por fuera hasta que quedó listo el nuevo closet. Todo esto, sin que su hija supiera para darle una sorpresa cuando esté listo el proyecto.

Hasta que llegó el gran día de la presentación. Al ver el trabajo, esfuerzo y cariño que su mamá le había puesto al proyecto, la jovencita no pudo aguantar la emoción y, además de agradecerle de corazón, decidió hacer una pequeña producción para TikTok para compartir su historia con todo los cibernautas.

Así que mostró el producto ya terminado e instalado en su cuarto y siendo usado con algunas prendas de la autora de la historia.

Y vaya que el mini clip ha tenido éxito entre los cibernautas que han logrado verlo a través de las distintas redes sociales en la que ha sido compartido. Tan solo en la aplicación de TikTok, el simpático video ya ha sido reproducido más de 1.5 millones de veces. Con relación a los me gusta la cuenta no va nada mal, pues hasta el momento ya va sumando más de 60 mil corazones rojos.

Con relación a los comentarios, en esta sección se pueden ver que los hay de todo tipo, pero la mayoría festeja con simpatía el ingenio, paciencia y amor de la madre en cumplirle el deseo a su hija a pesar de no contar con los medios económicos suficientes para comprar un mueble nuevo. Además de servir de inspiración para que otros hagan lo mismo en casa.

“No pues ahora me servirá este vídeo por q yo tengo una refri... q no me sirve en vez de votarla la are cómoda”, “por lo menos tiene ropaa.....yo a cada rato voy a mi heladera y no tiene nadaaa”, “Eso sí es reciclar, está demasiado chiva y origina”, “Ame a tu Mamá”, son algunos de los mensajes que leen en el post original.

(Captura: TikTok / @yulmar0)

Seguir leyendo