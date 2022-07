Carlos Desio definirá su permanencia en Sport Huancayo: “Tengo que hablar con el presidente”

Video: Zona de Gol/ @jhon_macalopu27

Sport Huancayo estuvo bastante cerca de conseguir el título del torneo Apertura y, aunque no se logró, la buena campaña en esta primera etapa del campeonato es mérito del plantel dirigido por Carlos Desio. El entrenador fue convocado y oficializado para quedarse en el equipo huanca hasta fines del 2022; sin embargo, en entrevista con el programa digital Zona de Gol, el argentino aseguró no tener una escena clara respecto a su permanencia. “Yo tengo que hablar con el presidente, no tengo nada definido. Me voy a sentar primero con él para ver qué solución le damos a esta situación”.

Así también, luego de la salida de Néstor Lorenzo del Melgar, Carlos Desio figuraba como posible reemplazante del DT en los ‘rojinegros’, pero el estratega de 49 añossostuvo que “uno cuando hace una buena campaña, siempre hay rumores de otros equipos que se interesan en vos. De ser rumores a una concertación de algo no hay nada. Estoy tranquilo, Me debo al club hasta el momento. Traté de pensar solamente en esto, quisimos llevar al ‘Rojo Matador’ a lo más alto y lo logramos”, afirmó.

Gol de Huaccha de Sport Huancayo. Video: Movistar TV

Sobre su permanencia en Sport Huancayo, Desio confesó que le gustaría estar en un lugar cómodo, donde tengan coordinación, dialogo y las partes vayan por el mismo lado. “Uno quiere que cuando las cosas vayan bien, también lo reconozcan en algún aspecto”.

No es la primera vez que Desio se refiere a la autoridad de la institución deportiva como una persona desprendida del objetivo colectivo del club sin hacer un seguimiento exhaustivo al trabajo realizado. Mucho menos, una retroalimentación del proceso. El estratega considera estar solo en el proyecto y que en la segunda etapa del campeonato no está dispuesto a repetir una escena de dejadez por parte del presidente.

“No estoy contento en algunas decisiones como ellos me dicen que es la política del club y no comparto eso. Me voy a sentar, le pasé una propuesta, me dijeron que el club tenía una manera diferente de trabajar. No me gusta que no tengo mucho diálogo con el presidente, él se maneja de esa manera, pero a mí me gusta hablar todo cara a cara y no mediante un intermediario”, reveló Desio hace una semana para radio Ovación.

De otro lado, el técnico también brindó un rápido análisis de la participación de Huancayo en el torneo Apertura y los esfuerzos hechos por la obtención de la meta principal, que era levantar el primer título del año. “Esto es fútbol y solamente hay un ganador. Melgar es el que se llevó el título, felicitarlo. Merecido lo tienen Néstor, los jugadores. Hicieron una gran campaña no solo a nivel nacional sino también internacional. Nosotros nos quedamos con ese sabor de salir segundo. No me gusta salir segundo, de los segundos nadie se acuerda, pero estoy seguro de que nosotros sí se van a acordar porque hicimos una buena campaña”, finalizó.

El técnico argentino regresó al Perú finales del 2021 como nuevo entrenador de Sport Huancayo. Tras haber experimentado en el fútbol peruano con Deportivo Binacional, Huancayo sería su segundo proyecto en curso en el país. Antes fue asistente técnico de Atlético Mineiro y Santos de Brasil. También en categorías inferiores en su país natal.

SEGUIR LEYENDO