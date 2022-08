Tiktok: Joven enseña su técnica para romper hielo y se vuelve viral

"Y así se rompe el hielo", es el título que lleva el viral que no deja de circular en Internet. (Tiktok)

Siempre hay que tener un truco bajo la manga. Tiktok se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los peruanos, quienes han creado comunidades para interactuar y compartir algunos momentos de sus vidas. Desde videos graciosos hasta tutoriales, hay una gran variedad de contenidos que se puede encontrar en la red social, anteriormente conocida como Music.ly.

Uno de sus usuarios ha sorprendido al compartir una grabación corta que causó las reacciones de otros creadores de contenidos y seguidores. Sin imaginarlo, se hizo viral y ya tiene miles de reproducciones desde el día de su publicación.

Nuevo video viral en Tiktok

El viral de Tiktok, compartido por el usuario @reiezuzumaky, capta a un grupo de amigos que, luego de adquirir unos productos, aparentemente para una reunión que tendrían horas más tarde. Algunos de ellos ya llevaban bebidas y snacks en las manos, pero uno se robó toda la atención.

Esta grabación que divirtió a más de uno muestra a uno de los chicos cargando una bolsa de hielo, similar a las que venden en los supermercados o minimarkets que suelen usarse para la preparación de tragos o refrescar líquidos.

La escena ha alcanzado más del millón de reproducciones en Tiktok y miles de comentarios por parte de los usuarios. (@reiezuzumaky)

Como el mismo título lo dice, “y así se rompe el hielo”, el joven puso en marcha su técnica, lanzándose hacia atrás y así rompiendo esta agua sólida y cristalina.

La fuerza que usó logró que la bolsa se rompiera y sacó las risas de sus amigos, quienes vieron todo de inicio a fin.

Reacciones en Tiktok

Los usuarios de Tiktok se hicieron presentes en la sección de comentarios para expresarse después de la escena que vieron. Estos son los que obtuvieron mayor número de likes: “Y bien serio él para disimular”, “que nunca sepan tu próximo movimiento”, “podrás criticar mis métodos, pero no mis resultados”, “la misión falló exitosamente”, “se rompe el hielo y la columna, jajaja”, “o sea que todo este tiempo lo he hecho mal”, “y recuerden amigos, siempre esperen lo inesperado”. “no me río mucho porque fácil seria yo”, entre otros.

Esta grabación compartida por unos amigos se convirtió en viral en las pocas horas. (Tiktok)

¿Cuántos “me gusta” tiene el video de Tiktok?

Este registro casero tiene más de 1 millón de reproducciones y miles de likes a solo días de haberse publicado en la red social. Sumado a esto, otros usuarios han compartido el video con sus reacciones, logrando la viralización.

¿Qué es un video viral?

Se trata de una grabación, compuesta de imagen y audio, la cual llama la atención de un gran número de cibernautas en Internet, quienes son los responsables de compartirla en otras plataformas, como las redes sociales, masificando su divulgación y llegando a más personas. Por lo general son escenas fuera de lo común, muy graciosas o tristes.

