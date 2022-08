Christofer Gonzales sorprende con respuesta por salida de Ricardo Gareca y reveló que aún no supera el repechaje

Christofer Gonzales habló de Ricardo Gareca y sus sentimientos por el repechaje con la selección peruana.

La eliminación de la selección peruana en el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022 y la salida de Ricardo Gareca son temas que, aparentemente, deberían estar en el pasado. Sin embargo, para los propios jugadores no son asuntos sencillos y alguno ha mostrado una tajante postura. Este es el caso de Christofer Gonzales, quien dio a conocer una sorpresiva respuesta por lo sucedido con el argentino.

Antes de ello, se mostró asombrado de que el ‘Tigre’ no haya llegado a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para renovar, cuando en un principio entendió que todo iba encaminado.

“Fue una sorpresa enorme para mí y el grupo. Sabía que las negociaciones se estaban dando para que se quede y había buena predisposición. Luego leí las especulaciones y noticias por las redes, pero nunca pensé que se llegaría a ese desenlace porque teníamos la confianza que se iba a continuar con el proceso”, contó ‘Canchita’ en una entrevista para la revista ONCE.

En eso, indicó que no entendió la decisión del organismo nacional para no apostar por la continuidad del DT ‘gaucho’. “ Son decisiones que se toman y se respetan pero no se comparten. Hay que ser agradecidos y yo soy una persona agradecida por las cosas que nos dio a nivel de selección. Te hablo más allá del jugador, como peruano por todo lo que nos hizo vivir, ayudó a unir un país”, comentó.

Para explicar sus motivos, manifestó que, por poner un ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, el elenco nacional les dio un momento agradable a los hinchas. “Durante la pandemia la gente estaba desesperada y triste. Pero con su trabajo, dedicación y cariño por el país le brindó grandes alegrías al pueblo peruano. Al menos por noventa minutos todos nos olvidábamos de los problemas. Fueron ocho años en los que logró que un país vuelva a soñar y sonreír orgullosos de su selección.”, dijo.

Fortaleza en momentos complicados

Del mismo modo, se refirió a la mentalidad que les otorgó hasta el punto de luchar por los primeros lugares de las Copas Américas y conseguir una clasificación a la cita mundialista (Rusia 2018. “Muchas veces peleamos podios y cuando las cosas se ponían difíciles logramos que el grupo remontara con mucho coraje para lograr los objetivos. Considero debemos estar agradecidos por todo lo que hizo y su enseñanza”, sostuvo.

Y es que el desde que llegó el 2015 por petición expresa de Juan Carlos Oblitas, el estratega de 64 años ha levantado considerablemente el nivel de los jugadores del combinado patrio. Como se mencionó líneas arriba, el cambio de actitud y el enfoque fueron fundamentales para conformar un plantel competitivo que sepa hacerle el pare a cualquier rival.

Los logros en las respectivas competencias continentales, así como en las Eliminatorias, son prueba de ello. Sin embargo, este desarrollo se cortó con su salida. En esa línea, la FPF ha intentado resarcirlo nombrando al ‘Ciego’ como director general de fútbol y a Juan Reynoso, con un perfil más estudioso y trabajador, como los encargados de cara al Mundial del 2026.

Sensaciones por el repechaje

Por otro lado, el actual jugador del Al-Adalah confesó que no pudo dormir los días posteriores a la derrota en la repesca contra los australianos. Unos efectos que hasta el día de hoy se mantiene en su ser. “Fue terrible. Sumamente difícil conciliar el sueño por 3 o 4 días, no dormí casi nada repasando momentos del partido en mi cabeza. Pensaba y pensaba constantemente y me generaba mucha tristeza. Como jugador de la selección la sensación es de mucho dolor, hasta ahora cuando lo recuerdo me cuesta asimilarlo”, declaró.

