¿Qué significa realmente ser un buen padre? Lo que dicen especialistas del Minsa y EsSalud

Ser un buen padre no se define por un gesto aislado ni por el rol de proveedor. En Perú, el Día del Padre 2026 se celebrará el domingo 20 de junio, y la pregunta vuelve con fuerza: qué esperan realmente los hijos de una figura paterna. Psicólogos de EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa) coinciden en una idea central: la paternidad positiva se mide por presencia, vínculo afectivo, ejemplo, límites y una participación activa en la crianza.
La presencia del padre, explicó en 2022 el médico psiquiatra Humberto Maldonado, del Minsa, es tan importante como la de la madre porque el adecuado desarrollo socioemocional de las hijas e hijos depende de relaciones paternales equitativas y sanas. Para el especialista, un buen padre se interesa genuinamente por lo que ocurre en la vida de sus hijos, construye un vínculo cariñoso y de confianza con acciones cotidianas, y ofrece afecto y seguridad ante dificultades.
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Presencia que educa: estar no es solo “cumplir”
La psicóloga Beatriz Vega Muñoz, del Policlínico Pablo Bermúdez de EsSalud, sostuvo en 2014 que el rol del padre debe revalorarse desde el nacimiento e incluso desde el embarazo. A su juicio, el padre no es un mediador entre madre e hijo: su cercanía influye en la personalidad y en funciones como autoestima, socialización y aprendizaje.
Vega Muñoz detalló que, durante el desarrollo, el padre cumple una función clave al conducir al niño hacia el mundo de nuevas personas y objetos, y al actuar como regulador neutral de las emociones, ayudando a canalizar impulsos agresivos sin causar daño. En esa lógica, la paternidad no se limita a “acompañar”: también orienta, contiene y da estructura emocional.
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Vínculo afectivo desde la gestación y efectos a largo plazo
En 2015, Jacqueline Valdivieso, psicóloga especialista en psicoterapia cognitivo-conductual de la Dirección de Salud Colectiva del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, afirmó que establecer el vínculo afectivo entre padre e hijo desde el vientre materno y fortalecerlo en la crianza contribuye a la formación de identidad, autoestima, seguridad y equilibrio emocional.
Valdivieso remarcó que la influencia de una figura paterna ejemplar repercute en aprendizaje, socialización y control del comportamiento en la adolescencia. También advirtió que la ausencia o falta del padre puede generar problemas emocionales en los menores y proyectarse en la adultez. En familias sin padre, señaló, la madre puede buscar una figura masculina que asuma el rol paterno, como un tío o un abuelo, para aportar estabilidad emocional.
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Educar con el ejemplo: respeto, flexibilidad y empatía
La agencia Andina recogió en 2024 las declaraciones del psicólogo Manuel Saravia, director del Instituto Guestalt de Lima, quien describió cambios generacionales en la paternidad. Según Saravia, hoy se observa un padre más expresivo y comunicativo, que asume errores y se involucra en el quehacer doméstico. Esa transformación, dijo, beneficia a los niños porque encuentran un modelo a seguir en su propia vida familiar.
Saravia sostuvo que un buen padre educa con el ejemplo y con respeto hacia los demás, especialmente hacia sus hijos. Para ello, recomendó una actitud abierta, flexible y empática, lejos de una postura rígida y distante. También destacó que el acceso a información en línea permite a los padres actuales revisar prácticas de crianza, mejorar la comunicación y no repetir errores transmitidos por generaciones.
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Poner límites: proteger sin criar dependencia
Ser buen padre también implica decir “no” cuando corresponde. En 2019, especialistas de EsSalud alertaron sobre el incremento de consultas por ansiedad, miedo, baja tolerancia a la frustración y problemas de conducta en niños asociados a la sobreprotección. Rosario Huasasquiche Yong, psicóloga infantil de EsSalud, advirtió que algunos padres, en especial cuando ambos trabajan, buscan compensar el tiempo ausente cumpliendo todos los requerimientos del niño, lo que puede volverlo intolerante a la frustración.
La especialista afirmó en 2019 que la sobreprotección es una forma de violencia doméstica porque impide que niños y adolescentes crezcan con madurez e independencia. Por eso recomendó poner límites, con normas y reglas de conducta, para sostener un desarrollo emocional más autónomo.
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Un buen padre también rechaza la violencia y cuestiona estereotipos
Maldonado (Minsa, 2022) sostuvo que una paternidad saludable rechaza la violencia en todas sus formas y promueve valores como solidaridad y apoyo mutuo. También señaló que en la sociedad persisten ideas machistas que normalizan la ausencia paterna o celebran solo la función proveedora como excusa para no asumir responsabilidades de crianza, como educar, cuidar, vestir, alimentar, dar amor y respeto.
Para el psiquiatra del Minsa, promover paternidades cercanas al contacto emocional e involucradas en tareas domésticas requiere cuestionar esos estereotipos en la familia, la escuela y los espacios sociales, porque de esa crianza también depende la manera en que niños y niñas ejercerán su propia paternidad en el futuro.
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Ser un buen padre, según estos especialistas, no se reduce a estar presente físicamente ni a cumplir con lo material: significa construir un vínculo afectivo, educar con respeto y ejemplo, sostener límites, rechazar la violencia y asumir la crianza como una responsabilidad cotidiana.
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