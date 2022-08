Brunella Torpoco emocionada luego de cantar por primera vez en su regreso a los escenarios peruanos

Brunella Torpoco cantó frente a más de 10 mil personas en Perú. (Instagram)

El tan esperado regreso de Brunella Torpoco a los escenarios peruanos por fin sucedió. El último domingo 07 de agosto, la cantante se presentó por primera vez en el Perú tras la difícil situación que vivió antes de tomar la decisión de mudarse al extranjero para seguir con su carrera.

Como se recuerda, cuando la salsera comenzó con sus conciertos en distintos distritos de Lima en el 2021, también empezó a recibir amenazas de muerte que atentaban tanto contra su seguridad como la de su familia. Antes de que se lleguen a cumplir, no tardó en viajar a Estados Unidos para iniciar con su gira.

Asimismo, se fue por Europa para continuar deleitando a con su voz y hace algunas semanas anunció su retorno a las tablas peruanas con su show ‘Más fuerte que nunca’ en el Palmeras Festival ubicado en Independencia.

Brunella Torpoco compartió el escenario con otros artistas de la salsa. Según información difundida, más de 10 mil personas asistieron al evento que tuvo al rededor de 10 horas de música en vivo. Segundos antes de cantar, la chalaca se mostró emocionada y agradeció por el momento.

“Me siento más fuerte que nunca y agradecida con ustedes por su cariño. Son mi mejor respaldo. He soñado con este show varias noches y no puedo creer que esté a punto de subir al escenario. Vamos a hacer lo que sabemos hacer y lo vamos a hacer bien. Vamos a divertirnos y a darle al público lo mejor que tenemos: salsa”, dijo Torpoco, quien recibió el aplauso del público y una gran ovación.

Cabe mencionar que, Brunella Torpoco publicó en su cuenta oficial de Instagram la publicidad de su espectáculo gratuito, el cual fue voceado meses atrás por ella misma. Este evento tendrá como objetivo ayudar a todas aquellas personas con necesidades económicas.

“¡Atención, llegó el evento gratuito! No se olviden que para entrar tenemos que llevar por persona un alimento no perecible, ya sea una pequeña bolsita de arroz, atún, fideos, etc. Es para apoyar a los distritos que más nos necesitan: ollas comunes, comedores, familias de bajos recursos, etc. Apoyémonos entre hermanos peruanos”, se lee como descripción de su post.

¿Por qué regresó al Perú?

Durante su conferencia de prensa, Brunella Torpoco explicó que a pesar de haber anunciado su retiro a la música en el mes de marzo, no pudo seguir con su decisión y fue tanto su familia como sus seguidores quienes la animaron a volver al Perú.

“Ahora he decidido volver y retomar mi carrera porque mi familia me lo pidió y el público también, sin la música no puedo vivir. Lo que me sucedió ha podido pasarles a otros artistas, pero he vuelto más fuerte que nunca“, acotó a los medios de comunicación.

“Estoy muy agradecida porque la policía nacional ahora me cuida y estamos trabajando de la mano. La inseguridad ciudadana es terrible en nuestro país y también tengo seguridad particular. Voy a cuidarme y a cuidar a todo mi público”, agregó.

