Brunella Torpoco responde a críticas por repetir ropa en sus conciertos: “Vergüenza da robar”

Brunella Torpoco se pronuncia por críticas a su vestuario. (Foto: Captura)

Brunella Torpoco se encuentra trabajando arduamente en Estados Unidos. La salsera no deja de tener giras y más de una presentación, lo que representa gran preparación de su vestuario y maquillaje para salir al escenario. Sin embargo, esto ha sido punto de críticas para algunos usuarios.

La cantante ha demostrado se una persona muy directa, por lo que no aguantó que critiquen su manera de vestir y usó sus redes sociales para responder. Desde el principio, dejó claro que ella está feliz con su ropa y no tiene ningún problema en repetirla las veces que quiera o sea necesario.

“Este vestido me lo puse en la primera fecha de esta gira y me lo estoy poniendo de nuevo porque puedo. (risas) Porque me gusta pues y no voy a usar solo una vez un vestido y lo voy a botar acá no ca*** oro ni plata, acá tenemos que reutilizar, así que me lo voy a poner 4 o 5 veces hasta que se rompa o no sé”, señaló al inicio.

Seguido, hizo lo propio con los zapatos. Incluso, ejemplificó que como cualquier persona usa la ropa más de una vez. “Estos zapatitos de brillantitos que tengo, creo que es la 6 o 7 vez que me lo pongo también porque me gustan. No me digas que te vas a comprar unos tacos para usarlo una vez y tenerlo en tu armario bonito, no. En este tiempo no estamos para malgastar plata”, sentenció.

Brunella Torpoco responde a críticas por usar su ropa más de una vez. (Video: Instagram)

Además, se animó a revelar que ella prefiere comprar ropa económica en Estados Unidos. Incluso, la mayoría de veces la pide por internet o apuesta por las tiendas de segunda mano, dónde también se ha encontrado a algunos seguidores.

“Mi vestido me lo compré por Shein por algo de 11 dólares. Me compro ahí porque están súper baratos, es más si voy a una tienda que venden vestido super baratos con etiqueta y nuevos, encuentras a 8 dólares o menos, baratito. Es más, yo me iba a gamarra a comprar mis cosas, toda la gente me veía y para mí normal. La vez pasada me he ido acá a las ofertas de 3 dólares y una señora me reconoció. Vergüenza es robar. Me vio comprando mi ropita de segunda mano”, comentó la salsera.

Finalmente, contó que fue una mujer quien la criticó por reutilizar su ropa, por ello no dudó en salir a responder y explicar punto por punto sus decisiones. Además, dejó claro que cada quien hace con su vestuario lo que quiere, tal como ella misma lo ha dejado demostrado.

Brunella Torpoco estará en abril y mayo por algunos países de Europa. (Foto: Instagram)

“Les digo esto porque hace unos días una chica me dijo: ¿por qué usas las mismas botas dos veces? todas pezuñentas. ¿Pezuñentas? A mí no me apesta nada, yo me baño y huelo rico, huéleme si quieres. A parte no me digas que te compras zapatos, los usas una vez y luego guardas como adornito, no la ropa y los zapatos se hacen para utilizarlo. Si tienes money es tu problema, acá no hay”, sentenció entre risas.

