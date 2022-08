Militante de Perú Libre es detenido en Junín con más de S/42 mil que estarían destinados para sobornos

Manuel Portocarrero Almonacid es detenido por la policía en Junín. Foto: Perú 21.

Esta noche, Gerardo Manuel Portocarrero Almonacid, actual gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (GRJ), fue detenido por los agentes de la Policía Nacional del Perú. Este funcionario aparentemente intentaba sobornar con dinero al consejero por la provincia de Satipo , José Villazana Flores, con la finalidad de que vote en contra del retorno del gobernador en licencia, Fernando Orihuela Rojas, quien renunció a la candidatura de Perú Libre.

De acuerdo con las fuentes de Perú 21, señalaron que Portocarrero habría entregado la suma de S/3,850 a Villazana Flores para impedir el retorno del gobernador Orihuela. El funcionario Portocarrero había sido designado en el cargo por el actual gobernador de Junín, Clever Mercado Méndez.

A finales de julio, Fernando Orihuela presentó un documento al Consejo Regional para retornar a sus labores como gobernador. Esto debido a que solicitaba su retiro de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, por lo que el partido de Perú Libre se quedaba sin candidato en la región Junín.

Video cuando el militante y gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín es detenido| Video: Perú 21.

¿Cuándo se debatirá esta decisión?

En tanto, el Consejo Regional se reunirá este martes 9 de agosto para debatir la suspensión de la licencia que se le otorgó a Orihuela para que así pueda participar como candidato de Perú Libre en los próximos procesos electorales. Sin embargo, el funcionario en licencia busca dejar sin efecto la solicitud para que retome sus labores como gobernador tras su renuncia a la candidatura.

Intervención

Esta intervención estuvo liderada por el fiscal Aladino Pacheco del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción. El encuentro fue pactado en un restaurante de Huancayo, donde el consejero José Villazana decidió grabar la conversación y denunciar el hecho ante las autoridades.

La diligencia se llevó a cabo un día antes del debate sobre el regreso de Fernando Orihuela. Una fuente cercana a la Fiscalía de la Nación indicó que “el soborno iba ser para que el consejero vote en contra del retorno del gobernador en licencia Orihuela. Con los fajos (de dinero) se pretendía quebrar la voluntad en la votación”, indicó Perú 21.

También, se conoció que durante el registro personal de Portocarrero Almonacid se encontró la suma de S/42,850. Este monto estaba distribuido en sobres de S/10,000 y S/8,000, mientras siete sobres de S/3 cada uno.

“En total se le ha incautado la suma de 42,850 soles y se presume que el resto del dinero iba ser entregado a otros consejeros para torcer su voluntad de votación”, sostuvo esta fuente a Perú 21.

Crisis y renuncia

El pasado 26 de julio, Fernando Orihuela presentó su renuncia irrevocable a su candidatura como gobernador regional del partido Perú Libre, ante el Jurado Nacional Electoral Especial (JEE) de Huancayo.

Fernando Orihuela presentó su renuncia irrevocable a su candidatura como gobernador regional del partido Perú Libre. Foto: Facebook

Por su parte, el consejero regional Miguel Álvarez, indicó que pasan por una crisis. “Nosotros tenemos que dejar en claro que no es un juego de intereses al decir un día quiero y al otro no. Este consejo regional está pasando por una crisis y el partido (Perú Libre) debe ponerse de acuerdo porque vemos que hay una división; y eso no es culpa de nosotros, por eso estamos elevando al JNE”.

