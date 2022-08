José Cueto solicitó al Minsa que sustente la efectividad de la vacunas contra el covid-19

Congresista José Cueto cuestionó la efectividad de las vacunas contra el covid-19.

Dos años y medio después del inicio de la pandemia y con la mayoría de adultos inmunizados en el Perú, el congresista José Cueto envió un oficio al ministro de Salud, Jorge López Peña, cuestionando la efectividad de las vacunas contra el covid-19. El representante de Renovación Popular solicitó informes sobre los efectos que tendrían estos fármacos así como sustento para algunas medidas de lucha contra el virus.

Cueto, a través del documento enviado, cuestiona si “hay evidencia científica sólida” que demuestre que las vacunas contra el SARS-CoV-2 impiden el contagio de la enfermedad que mantuvo en vilo a gran parte del planeta durante los últimos dos años. Sobre la inmunización de mayores de seis años, el congresista pidió el sustento “científico, sanitario y ético” de la medida.

Una publicación de la revista Caretas señala que el congresista de Renovación Popular solicitó se le informe sobre la importancia de “la inmunidad natural” contra el covid-19 y si acaso se tiene en cuenta al poner en marcha políticas sanitarias que involucran a toda la población. Esto con relación a la disposición de vacunar con tres dosis a los mayores de seis años.

José Cueto solicitó al Minsa sustento sobre el uso de dos mascarillas.

El uso de mascarillas también ha sido cuestionado por Cueto quien solicitó sustento de la medida que obliga a que se usen dos de estas prendas de protección, así como los riesgos que supondría su uso en aquellos que todavía cursan educación básica. A pesar de tratarse de un tema discutido y probado durante meses, no es la primera vez que el parlamentario cuestiona las medidas de protección para la población contra el virus.

Un supuesto invento

Luego de que el Perú perdiera más de 200 mil ciudadanos a causa del covid-19, el congresista José Cueto cuestionó el origen de la enfermedad en una entrevista virtual. Este señaló que existe una “agenda mundial” vinculada al COVID-19 de la cual había advertido desde la campaña electoral en la que resultó elegido congresista. Esta, según lo señalado, tendría un vínculo con los grupos de élite.

“Yo lo hablaba, desde la campaña, de toda esta agenda mundial que tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con las agendas de la progresía, que tiene que ver con la supuesta reducción de la población, que tiene que ver con el control de poder de un grupo que son las élite del mundo y para ello no solo tienen que matar gente”, señaló Cueto.

José Cueto cree que el covid-19 fue un invento para reducir a la población.

Cueto señaló que el virus del covid-19 fue un “invento” que se “mandó por el mundo para reducir un poco la población”. Los comentarios mencionados en mayo de este año llegó dos meses después de que Renovación Popular presentara a la PCM una propuesta de Decreto Supremo para suspender el estado de emergencia y retirar la obligatoriedad de las tres dosis de la vacunas para ingresar a espacios cerrados.

“No estamos en contra de la vacuna, pero si la gente voluntariamente se quiere vacunar que lo haga. Lo que tiene que hacer el Estado es incentivar a la gente que se vacune, no prohibirle por no estar vacunado”, fueron las palabras de Cueto al acudir a la sede de la PCM para entregar el documento en cuestión, el mismo que no fue aprobado. En la actualidad solo el uso de mascarillas es opcional en espacios abiertos.

