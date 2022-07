Congresista José Cueto llama delincuentes a ronderos acusados de secuestro

El actuar de las rondas campesinas sigue siendo el centro de diversas polémicas, esta vez luego de conocerse que durante más de diez días, un grupo de mujeres estuvieron retenidas contra su voluntad por este grupo de ciudadanos campesinos. El hecho despertó la crítica de muchos, entre los que se encuentran diversos congresistas como José Cueto de la bancada de Renovación Popular.

El parlamentario celeste no dudó en calificar de delincuentes a quienes privaron de su libertad al grupo de mujeres, incluso dudó en considerarlos parte de las rondas campesinas. “No se puede tratar así a una mujer. Es inconcebible. Encima que algunas autoridades que dicen que son pro mujer, y que salen a defender a las mujeres, no han dicho absolutamente nada hasta ahora, no sé si por temor al Gobierno o temor a qué”, indicó.

“Lo que hemos visto en los medios realmente es inconcebible. No se debería permitir; es más, esa gente, esas personas -si se les puede llamar personas- que están en la época de la piedra, deberían ya estar siendo no solamente capturadas, sino juzgadas”, agregó. Sin embargo, no fue el único congresista en criticar lo ocurrido. Por su parte, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, consideró que se deben otorgar sanciones penales.

Ronderos secuestran, torturan y azotan a mujeres acusadas de ser 'hechiceras' | VIDEO: ATV

“Colgar a una mujer del pie va contra todos los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física. Entonces, en mi opinión, eso merece una sanción penal”, señaló. Cabe recordar que el mismo presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chillia, Manuel Quijano, no descarta una posible agresión a ocho mujeres retenidas en el distrito de Chillia, tras ser acusadas de actos de hechicería que habrían causado la muerte de una persona.

VERSIÓN OFICIAL

La Defensoría del Pueblo ha señalado que las mujeres que finalmente han sido liberadas, sí habrían sido víctimas de tortura, según José Luis Agüero, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad. Estas habrían realizando una sanción denominada “cadena ronderil”, que consistiría en castigos físicos y no solo trabajos comunitarios.

“El prefecto acaba de decir que la cadena ronderil que están haciendo estas mujeres constituiría en hacer trabajo social, pero eso no es así. La cadena ronderil que se ha estado realizando es una sanción que consiste en hacer vigilia a los castigados, en este caso las dos mujeres, de día y de noche. Las pasan por comunidades y las castigan. Las desnudan, les ponen ortiga en el cuerpo, muchas veces con el látigo. No es que hagan trabajo social, eso no es verdad”, dijo el viernes por la noche.

Cabe recordar que el presidente de las rondas condicionó la liberación de las mujeres a cambio del retiro de una denuncia. “Las rondas campesinas han manifestado bien claro, se da libertad a sus familiares, que están plenamente identificadas y comprobados los trabajos de hechicería, siempre y cuando retiren las denuncias. Y si no retiran las denuncias, yo tampoco puedo hacer nada. La familia ha denunciado por secuestro”, agregó el dirigente.

Pese a que los familiares de las mujeres retenidas denunciaron que ellas habían sido golpeadas y torturadas por las rondas campesinas, Manuel Quijano, aseguró que los videos que se han difundido no son verdaderos y que no corresponden a su organización. “Las rondas campesinas actúan en base al derecho consuetudinario y muchas de las veces basadas en el pluralismo jurídico”, indicó el dirigente de la comunidad ronderil.

Además, indicó que las propias mujeres han manifestado frente a la Policía no haber sido golpeadas. “No ha quedado demostrado que en situación alguna haya habido situación de tortura”, precisó. Añadió que en su comunidad viven tranquilos y sin actos de delincuencia gracias al actuar de las rondas campesinas.

VIDEO RELACIONADO

Dirigente de rondas campesinas no descarta que hubo agresión contra mujeres secuestradas en Pataz. | Video: RPP

SEGUIR LEYENDO